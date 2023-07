Kottingbrunn will energieunabhängiger werden und setzt auf Fernwärme

Die Idee, Kottingbrunn mit einem unterirdischen Fernwärmenetzwerk zu durchziehen, entstand 2021, als die Sanierung der Hauptstraße auf dem Plan stand. Ortschef Christian Macho, ÖVP, erklärt: „Die Hauptstraße wurde im Zuge der Sanierung vom Wasserschloss bis zur Rot-Kreuz-Siedlung aufgegraben. Wir haben bei der EVN angefragt, ob Interesse besteht, eine Fernwärmeleitung in Kottingbrunn zu verlegen.“ Denn ist die Straße saniert, soll sie möglichst lange in einem guten Zustand bleiben und nicht sofort wieder aufgegraben werden. „Es bietet sich die Chance an, Kottingbrunn an das Fernwärmekraftwerk in Bad Vöslau, das sich ganz nahe an der Kottingbrunner Ortsgrenze befindet, anzuschließen. Die Leitungen gehen unter der Hauptstraße durch ganz Kottingbrunn und verbinden die beiden Heizkraftwerke in Bad Vöslau und in Leobersdorf“, erläutert Macho.

Auch Betriebsgebiet soll angeschlossen werden

In der Flugfeldstraße wurden die Leitungen bereits im Vorjahr verlegt. Jetzt möchte die Gemeinde die Leitungen unter der Hans Schramhauser Straße in Richtung CCK-Wirtschaftspark verlegen, um den Unternehmen dort die Möglichkeit zu geben, auf Naturwärme umzusteigen. „Die Rot-Kreuz-Straße soll heuer noch angeschlossen werden“, hält Macho fest. Am anderen Ende von Kottingbrunn wird ebenfalls gerade eifrig am Leitungsnetzwerk gearbeitet. „Die Leitungen werden gerade in der Berggasse und in einem Abschnitt der Stadiongasse verlegt“, erläutert der geschäftsführende Gemeinderat Wolfgang Haas, ÖVP, der mit dem Projekt bestens vertraut ist. Hier befindet sich auch die Schulbaustelle, allerdings soll nur die Mehrzweckhalle (Turnhalle) an das Fernwärmenetz angeschlossen werden.

„Die Schule selbst wird ja mit der Kraft der Geothermie beheizt“, erinnert Haas. Ein Lokalaugenschein an der Baustelle zeigt die gewaltigen Dimensionen der Fernwärmeleitungen. Die Leitung durch Kottingbrunn ist eine Transportleitung, die dank der beiden Kraftwerke in Bad Vöslau und Leobersdorf die genannten Ortsteile mit Fernwäre versorgen kann. Angeschlossen werden können allerdings nur Objekte, die sich in unmittelbarer Nähe der Transportleitung befinden, wie das Schloss, der Gemeindesaal - und als weitere Ziele - die polytechnische Schule und der Kindergarten 1. Die EVN und die Einbautenträger sind verpflichtet, sich um die Wiederherstellung der Straße zu kümmern. Wienenergie und der Triestingtaler Wasserverband nutzen die Gelegenheit, um ihre Strom- bzw. Wassereitungen neu zu verlegen. Macho merkt an: „Wir sind immer bestrebt, alle Einbautenträger unter einen Hut zu bekommen, damit die Straße dann möglichst lange Straße bleiben kann.“