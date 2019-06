Der Ort war bei erheblichen Niederschlagsmengen schon öfter Schauplatz von Überflutungen. Im Zuge der Revitalisierungsmaßnahmen entlang der Triesting wird deshalb nun auch hier der Hochwasserschutz angepackt, was nun jedoch wegen einer besonders schützenswerten Natter verzögert wird.

Vizebürgermeister Kurt Adler (SPÖ) erklärt die Fakten: „Entlang der Triesting hat sich die unter Naturschutz stehende Würfelnatter niedergelassen. Das erfordert nun die Umsiedlung der Tiere durch einen Schlangenspezialisten, was natürlich mit einigem Zeit- und Kostenaufwand verbunden ist. Ich hoffe, dass die Schlangen nun so schnell wie möglich ein neues Zuhause finden, damit mit den Arbeiten am Hochwasserschutz, der dem vorrangigen Schutz der Bevölkerung dient, begonnen werden kann.“

Andreas Fussi Naturschutz ist wichtige Sache

Die Würfelnatter zählt in Österreich zu den stark gefährdeten Arten und wird demzufolge auf der sogenannten „Roten Liste“ geführt. Bei Baumaßnahmen, wie etwa für Hochwasserprojekte, muss diese Tierart geschützt und daher umgesiedelt werden. Die bis zu 130 Zentimeter lange Natter ist ungiftig und stellt für Menschen keinerlei Gefahr da. Übrigens: im Jahr 2009 wurde sie zum „Reptil des Jahres“ gekürt.