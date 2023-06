Spatenstich für die neue Dienststelle des Roten Kreuzes in Alland

Rot Kreuz Bezirksstellenleiter Gernot Grünwald konnte zum Spatenstich zahlreiche Ehrengäste, wie ÖVP Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister, Bezirkshauptfrau Verena Sonnleitner, ÖVP Bürgermeister Ludwig Köck und seinen Vize Gregor Burger, Präsident des Roten Kreuzes Niederösterreich General Josef Schmoll, die ÖVP Bürgermeister der benachbarten Gemeinden Josef Balber, Franz Winter und Manfred Krombholz, Postenkommandant der Polizei Alland Arnold Scheidl, sowie viele Gemeinderäte und Mitarbeiter des Roten Kreuzes Baden begrüßen.

In seiner Rede betonte Bürgermeister Ludwig Köck (ÖVP), dass dieses Grundstück bereits seit längerem für die neue Dienststelle des Roten Kreuzes in Alland geplant war: „Endlich geht es los mit dem Neubau, so erhalten die Mitarbeiter ein Gebäude, das auch dem heutigen Standard für einen modernen Rettungsdienst entspricht und auch den immer größeren Fuhrpark genug Platz bietet. Die Mitarbeiter sollen sich auch während ihren Dienstzeiten wohlfühlen, sie stellen ja ihre Freizeit für die Allgemeinheit zur Verfügung“.

Ehrenamtlichkeit im Rettungsdienst gewürdigt

Es handelt es sich bei dem neuen Gebäude um ein Niedrigenergiehaus mit einer Photovoltaikanlage auf dem Dach. Rotkreuz Präsident Josef Schmoll und Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister, hoben in ihren Reden die gute Zusammenarbeit mit dem Land Niederösterreich hervor, die gerade für solche Projekte sehr wichtig ist. „Wir benötigen die Ehrenamtlichkeit im Rettungsdienst, ohne Sie wäre dieser praktisch nicht finanzierbar, daher freuen wir uns, wenn gerade auch in solchen ländlichen Regionen der Rettungsdienst nicht nur durchgeführt sondern auch ausgebaut und verbessert werden kann,“ so Landesrätin Teschl-Hofmeister. Und Präsident Josef Schmoll ergänzte: „Das Rote Kreuz Baden freut sich darauf, bei zügigem Baufortschritt, Anfang 2024 das neue Gebäude beziehen zu können.