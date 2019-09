Frau in der Wirtschaft Bezirksvorsitzende Sabine Wolfram übergab ihre Funktion an die Badener Unternehmerin Angela Fischer-Steinacher. Fast fünfzehn Jahre lang war sie beim Unternehmerinnen-Netzwerk aktiv. Zusammen mit ihrem Team gelang es Wolfram, viele Themen wie betriebliches Gesundheitsmanagement, Präsentationstechniken oder Frauen in Führungspositionen voranzutreiben.

Ihre Tätigkeit übte Wolfram bei zahlreichen persönlichen Gesprächen, Regionalveranstaltungen und Netzwerkevents aus. Wichtig war ihr der Schulterschluss mit der Wirtschaftskammer-Bezirksstelle Baden und der Jungen Wirtschaft.

„Ich werde den erfolgreichen Weg von Sabine Wolfram weiter fortführen und dabei meinen eigenen Stil einbringen“ führt Fischer-Steinacher an. Wichtig sei ihr, auch „Nicht-frauentypische Berufe“ vor den Vorhang zu holen und Rollenklischees zu überwinden, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Fischer-Steinacher führt mit ihrem Mann die Erdtrans A.Fischer GmbH, die Erdaushubarbeiten, Transporte sowie weitere Baunebengewerbe betreibt.