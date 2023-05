Neue Firma: Gesunde Kekse für Hunde

Es war mitten in der Pandemie, im Lockdown, als Patricia Zöchmeister Kekse für das Tierheim in Baden backte. „Die Kinder waren im Homeschooling und ich habe mir gedacht, bevor ich durchdrehe, backe ich Kekse für das Tierheim. Ein Freund von mir hat die Kekse so toll gefunden, dass er zu mir gesagt hat, warum machst du das nicht beruflich?“, erzählt Zöchmeister.

Eigener Hund reagierte überempfindlich auf herkömmliche Kekse

Selbst Hundeleckerlis zu kreieren, damit hat sie vor fünf, sechs Jahren begonnen, „weil mein Goldie total überempfindlich auf Schweinsohren und dergleichen reagiert hat. Er hat sich sofort übergeben. Eine Verkäuferin in einer Tierfutterfachhandlung meinte, das liege an den E-Nummern und deren Inhaltsstoffen, die sich dahinter verbergen. Ich müsste ausprobieren, was mein Hund verträgt und was nicht“, erzählt Zöchmeister. Das erschien ihr aber zu mühsam und langwierig, daher begann sie, „selbst Hundekekse zu backen“.

Hundekekse ohne künstliche Zutaten

Sie verlegte sich auf pflanzliche Inhaltsstoffe ohne Künstliche Zusatzstoffe oder Geschmacksverstärker wie Blattspinat, Ananas und Reis, experimentierte mit verschiedenen Käsesorten und beschloss, offiziell eine Firma zu gründen. „Es war ein 15 Monate langer Kampf mit sämtlichen Ämtern und Behördern“, schildert die Hundekeks-Bäckerin die schwierige Anfangszeit. Die AGES, die Innung und der Amtstierarzt, alle mussten von ihrem Konzept überzeugt werden. „Auf Lebensmittelebene sind alle sehr heikel“, weiß Zöchmeister jetzt, die angesichts der immer neuen Vorgaben schon aufgeben wollte. Doch endlich gab der Amtstierarzt grünes Licht für Küche und Lagerhaltung, auch das Futtermittellabor war zufrieden. Mit März 2022 startete Zöchmeister offiziell und ist mittlerweile auch auf den Wochenmärkten in der Gemeinde Pottendorf und Tribuswinkel mit ihren Keksen vertreten. Auch einen Online-Shop hat sie auf ihrer Homepage installiert. „Oft sagen die Besitzer, mein Hund frisst das nicht. Dann lassen sie ihre Hunde aber doch kosten, und meistens putzt der Hund die Kekse in null komma nichts weg.“ Die Gesundheit der Hunde ist ihr das oberste Anliegen. Blattspinat mit Ziegenkäse kommt genauso gut an wie die Schinkenhaferflockenkekse.

Auch einige Katzen, Ziegen, zwei Papageien und ein Haflinger zählen bereits zu den Fans der Kekse. Am 4. Juni ist Zöchmeister auch am Hundetag auf der Trabrennbahn in Baden mit dabei.

www.sitzplatzkeks.com

Keine Nachrichten aus Baden mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.