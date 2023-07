Triestingtal mit dem Oldtimerbus erkundet

Im offenen Cabriolet-Bus aus den 60er Jahren genossen rund 25 Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter aller Fraktionen einen gemeinsamen Tag im östlichen Teil der LEADER-Region Triestingtal. Auch in der eigenen Region gibt es unbekannte Initiativen und versteckte Ecken zu sehen, vor allem in den in diesem Jahr neu hinzugekommenen Gemeinden. Beim Regionsausflug am 28. Juli ging es deshalb um den Austausch untereinander und das Kennenlernen von Vorzeigeprojekten.

Jakob Fröhling und Regionsmanagerin Anette Schawerda waren von den Lamas im Regenbogental begeistert. Foto: Stephanie Pirkfellner

Gestartet wurde mit einer Führung im Therapiezentrum Regenbogental in Leobersdorf und einem Picknick zwischen Pferden und Lamas. Im Regenbogental finden Kinder, ihre Geschwister und Eltern liebevolle Aufnahme und Betreuung bei schweren Krankheiten und ähnlichen Herausforderungen. Weiter ging es zum Wasserturm in Blumau-Neurißhof, einem Kulturdenkmal, welches mit der einzigartigen Geschichte der jüngsten Gemeinde Niederösterreichs verbunden ist. Anschließend ging es weiter zur Triestingau. Direkt an der neuen Fischaufstiegshilfe lud die Marktgemeinde Günselsdorf zu italienischen Schmankerln mit österreichischem Wein und stellte das LEADER-Projekt Verweilplätze an der Triesting vor. Die letzte Station wurde in Tattendorf eingelegt. Hier wurden die Projekte Living Garden und Dumbaschnecke, einer Fischaufstieghilfe, besichtigt. Eine Mühlenführung und ein gemütlicher Ausklang im Weingut in der Mühl, bildete den gemütlichen Abschluss, bevor es im Oldtimerbus wieder zurück ging.

Vizebürgermeisterin Elisabeth Roggenland aus Günselsdorf, Obfrau des Vereins Regenbogental Margarethe Weiss-Beck und Bürgermeister Alois Riegler aus Furth bei einem beeindruckenden Zelt. Foto: Stephanie Pirkfellner

„Es freut mich, dass wir miteinander wieder einen sehr spannenden und verbindenden Regionsausflug erleben konnten“ fasste Obmann-Stellvertreterin und Günselsdorfs Vizebürgermeisterin Elisabeth Roggenland (SPÖ) diesen sehr gelungenen Tag voller kulinarischer Köstlichkeiten und neuer Eindrücke zusammen.

Die LEADER Region Triestingtal wird unterstützt von Europäischer Union, Bund und Land NÖ. Tage wie dieser sollen nicht nur den Austausch fördern, sondern auch zu neuen Förderprojekten anregen.