Traiskirchner Einkaufszentrum Arkadia wächst weiter

Schon im September haben Renee Foltyn und Nicole Breinschmidt ihre Boutique „Arkadia Fashion & Lifestyle“ eröffnet, und zwar in den Räumlichkeiten des ehemaligen Klipp-Frisörs, der in ein größeres Geschäftsgebäude gegenüber übersiedelt ist. In diesem befand sich ebenfalls ein Bekleidungsgeschäft, das aber seine Pforten geschlossen hat. Doch für die beiden modebewussten Damen war klar: „Das Einkaufszentrum Arkadia braucht eine schicke Boutique, wo es auch passende Schuhe und Accessoires gibt, und das zu leistbaren Preisen.“ Das zusätzliche Plus der gelernten Einzelhandelskauffrau Renee Foltyn und der diplomierten Kosmetikerin Nicole Breinschmidt ist, dass sie auch Mode in Größen jenseits von 36 und 38 bieten.

Und das mit Markenbekleidung von Kenny S. und Yaya Woman. Die gebürtige Badnerin Breinschmidt kennt die Arkadia, betreibt sie doch die Face & Body Lounge, wo sie Frauen und Männern zu einem schönerem und gepflegterem Äußeren verhilft. Mit ihrer Mode ergänzt sie jetzt einen neuen Style. „Mir haben so viele Menschen gesagt, es bräuchte dringend ein Modegeschäft in Traiskirchen. Eines, das Schwung und Pepp in die Garderobe bringt, mit wechselnden Kollektionen und ergänzenden Accessoires. Also haben wir das Abenteuer Mode gewagt.“ Neben Schuhen und Taschen bieten Foltyn und Breinschmidt auch handgefertigten Schmuck aus Nepal, der von dem sozialen Unternehmen „Beautiful Stories“ handgefertigt wird.

Weiter warten auf das Burgerlokal

In ein neues Abenteuer macht sich auch Kurt Granegger aus Guntramsdorf auf. Er will in der Arkadia ein Burgerlokal nach dem Vorbild seines Lokals in Guntramsdorf, die „Barbeque Music Bar“ eröffnen. Darin möchte er Rock'n'Roll Musik mit Grillspeisen und Hausmannskost kombinieren. „Es soll ein Lokal werden, bei dem die Kommunikation und gutes Essen im Vordergrund stehen“, sagt Granegger. Allerdings gibt es noch keinen fixen Eröffnungstermin. „Es gibt noch einige technische Details zu klären, vorher ist an eine Eröffnung nicht zu denken“, sagt Granegger. So funktioniere aktuell die Alarmanlage nicht und die Stadt müsse noch die Elektrobefunde ausstellen. Auf irgendwelche halbe Sachen möchte er sich nicht einlassen, für die gewerberechtliche Genehmigung sei die Bezirkshauptmannschaft zuständig, „da muss alles funktionieren, ich möchte keine Probleme“, sagt Granegger.

Abseits der Lokal- und Geschäftswelt ist auch ein neuer Augenarzt ins Ärztezentrum in der Arkadia eingezogen. Auf Kassa ordiniert ab sofort Lucas Thiele-Orberg. Er war Oberarzt an der Abteilung für Augenheilkunde und Orbitachirurgie im Universitätsklinikum St. Pölten. Die Praxis wurde in Zusammenarbeit mit der TBVG errichtet und bietet eine Vielzahl an medizinischen Leistungen, von der Vorsorgeuntersuchung über Brillenbestimmung über Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen bis hin zur Netzhautuntersuchung mit modernster optischer Kohärenztomographie (OCT).