Wechsel beim Bad Vöslauer Verein „VöMit“

Bei der Generalversammlung des Vereins „VöMit - Miteinander in Bad Vöslau“ stellte Obfrau und Mitbegründerin Gerlinde Buchberger aus gesundheitlichen Gründen ihr Amt zu Verfügung. Bei der Wahl des neuen Vorstandes wurde Heidi Effenberger als Obfrau zur Nachfolgerin von Buchberger gewählt. Die weiteren Vorstandsmitglieder: Stellvertreterin Magda Gruber, Kassier: Walter Starek, Stv. Stefan Reicher, Schriftführerin: Birgit Kollek, Stv. Andreas Brokx; Rechnungsprüfung: Thomas Kölsch und Georg Effenberger.

Gerlinde Buchberger wurde zum Ehrenmitglied ernannt. „Miteinander in Bad Vöslau wird in ihrem Sinne und mit Haltung weiterarbeiten“, kündigt die neue Obfrau an. Buchberger selbst möchte „gerne bei VöMit mitarbeiten, soweit es mir möglich ist.“

Im Namen der Stadtgemeinde Bad Vöslau gratulierte Stadträtin Anita Tretthann (Liste Flammer) Heidi Effenberger zur Wahl und richtete „ein respektvolles Danke an Gerlinde Buchberger“ aus. Sie wünschte dem Team „viel Kraft in herausfordernden Zeiten“. Tretthann bedankt sich „für die fantastische Zusammenarbeit, so können wir gemeinsam und unbürokratisch allen helfen, die es brauchen.“ VöMit - Miteinander in Bad Vöslau sei „aus dem sozialen Gefüge der Stadt nicht mehr wegzudenken“. Denn, so Tretthann: „Schnelle Hilfe ist die beste Hilfe.“ Sie wünsche dem Team alles Gute für die nächste Vereinsperiode.

Der nächste Stammtisch ist am 13. April um 18.30 Uhr im Hobi-Raum. „Eingeladen sind alle, die mehr über uns erfahren wollen, die mit uns arbeiten möchten, die mit uns Kooperationen eingehen wollen oder schon eingegangen sind, oder diejenigen, die Ideen haben, wohin unser gemeinsamer Weg gehen soll“, beschreibt Effenberger die Intention dahinter.

