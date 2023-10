Winzer und „Frühstücksprofi“ erfüllten sich Jugendtraum

Was haben zwei Jungunternehmer aus Teesdorf gemeinsam? Ihre Liebe zum italienischen Nationalgericht Nummer 1 motivierten den Winzer Herbert Zöchling und den gelernten Koch und „Frühstücksspezialisten“ Michael Mitter aus der ehemaligen Dorfstube in Teesdorf eine moderne Weinbar mit ungewöhnlichen Pizzen zu machen. Am 20. und 21. Oktober wird der erste Geburtstag im Vinea gefeiert.

„Eigentlich haben wir immer schon von einer Weinbar mit gutem Essen geträumt. Und da wir beide begnadete Pizzafans sind, hat sich das ganz automatisch ergeben“, berichtet Winzer Herbert Zöchling. In der ehemaligen Dorfstube in der Wiener Neustädter Straße in Teesdorf konnten sie ihren Jugendtraum und Hobby verwirklichen. Mit viel Liebe zum Detail wurde aus dem ehemaligen Wirtshaus innerhalb eines Jahres eine moderne und stilvolle Lounge, namens Vinea geschaffen, in der sich Junge und Junggebliebene gleichermaßen wohlfühlen.

Der Stolz der beiden Teesdorfer ist ein Neapolitanischer Pizzaofen, der als Mercedes unter seinesgleichen gilt. Mit einer Leistung von 460 Grad, wird jede Pizza innerhalb weniger Minuten fertig gebacken, belegt und serviert bzw. geliefert. „Der Ofen ist der Mittelpunkt des Lokals. Die Einrichtung haben wir rundherum gestaltet“, wie Michael Mitter (der Betreiber des skandinavischen Frühstücklokals Lille Hus) erklärt. Auch die Weinauswahl kann sich sehen lassen. 70 Prozent der edlen Tröpferl kommen aus der Thermenregion, die anderen aus dem übrigen Weinland Österreich.

Kreative Pizzen als Aushängeschild

Pizzaofen und Rezept stammen aus Neapel. Der Belag hingegen aus der Region. Und so kann es schon sein, dass unter „Neapolitanische Pizzen mit etwas Wahnsinn“ dünn geschnittener Schweinsbraten auf Rotkrautsauce mit Oberstkren als Pizzabelag ihre kulinarische Berechtigung haben oder der Hirsch, der von Jäger und Vater Herbert Zöchling sen. aus dem Triestingtal erlegt wurde und als Hirschragout mit Cumberlandsauce und Blauschimmelkäse die neapolitanische Pizza veredelt. Oder darf´s vielleicht eine schwarze Pizza mit Lachs, Dillsenf, Rucola und Kaviar sein?

Naschkatzen dürfen auch mit süßen Pizzakreationen rechnen, zum Beispiel mit Nutella, frischen Früchten und Kokosstreusel. Wer lieber auf die klassischen Pizzas – wie Tonno, Salami oder Quattro Stagioni - setzt, darf sich im Vinea auf Originalzutaten aus Italien freuen.

Da die Vinea Pizza & Weinlounge mittlerweile schon ein Jahr als kulinarische Anlaufstelle für Freunde des guten Geschmacks bekannt ist, laden Herbert Zöchling und Michael Mitter am 20. und 21. Oktober jeweils zum ersten Geburtstagsfest ein. Mehr Infos auf www.vinea-lounge.at.