Mit einem konkreten Konzept stellten sich Gregor Ruttner (BiondekBühne) und Stefan Eitler von den Grünen Baden der Presse und präsentierten ihre ambitionierten Pläne für das Theater am Steg. Es könnte fast als Geburtstagsgeschenk gelten, dass sich die „BiondekBühne“ da selber macht; noch ist es aber ein Wunsch, der mit der Stadt abgeklärt gehört.

Voriges Wochenende feierte die „BiondekBühne“ ja ihren 15. Geburtstag im Zentrum für interkulturelle Begegnung, „wir mussten ausweichen, weil die Halle B nicht geeignet ist für unsere Aufführungen“, beklagt Ruttner. „Wir wollen ganz einfach einen Hotspot für Kunst im Zentrum von Baden schaffen, 2020 sind wir fix in einem barrierefreien Haus im Zentrum Badens angesiedelt“, so die Hoffnung Ruttners, der die „BB“ im Theater am Steg gut stationiert sieht. Seit zehn Jahre ist die „BB“ in der Halle B, diese sei aber kein geeigneter Ort mehr: Man platze auf der einen Seite aus allen Nähten, auf der anderen Seite sei aber der große Spielsaal viel zu groß und den Charakter einer Sporthalle könnten selbst die neugierigsten Jungkünstler nicht vertreiben: „Auch sind wir nicht barrierefrei, Mütter kommen oft mit Kinderwägen und müssen diese in den zweiten Stock schleppen“.

„Wir erwarten uns ein 30-prozentiges Wachstum mit den geeigneten Räumlichkeiten“

Die „BB“ ist Heimstätte für über 20 Gruppen und mit knapp 400 Mitgliedern stark gewachsen. Es bedarf dringend einer neuen Location, um den kunstpädagogischen Betrieb, samt Aufführungen, aufrechtzuerhalten: „Wir erwarten uns ein 30-prozentiges Wachstum mit den geeigneten Räumlichkeiten“, prognostiziert Ruttner.

Was die „BB“ seit ihrem Bestehen begleitet, nämlich die Suche nach einem eigenen Haus, geht nun in seine finale Runde: „Der Jugend fehlt ein Aufenthaltsort!“ Und das Theater am Steg wäre der perfekte Ort – zentrale Lage, perfekte Größe, gute Infrastruktur, wie das kleine Projekt-Café der Lebenshilfe im Eingangsbereich: „Unsere Jugendlichen kommen oft schon Stunden vor Kursbeginn, lernen gemeinsam, reden miteinander“, so Ruttner. Die „BB“ ist somit mehr als nur ein Ort für Theater- und Tanzkurse, sondern auch eine Begegnungszone. Die „BB“ ist eine Art „zweite Heimat für unsere Jugendlichen“, deshalb brauche man einen Raum, wo sich die Jugendlichen aufhalten und gemeinsam, ohne Konsumationszwang, „abhängen“ können.

Für Ruttner hat die junge Kunst in Baden nicht den Stellenwert „den sie verdient“, man sei wie ein Stiefkind an den Rand der Stadt gedrängt. Und wo sollen die Veranstaltungen, die am Steg eingebucht sind, hin? „Ins Haus der Kunst“, das Haus sei nach Ruttners Gefühl keineswegs ausgelastet.

Er wisse von den Plänen offiziell nichts, heißt es von ÖVP-Bgm. Stefan Szirucsek: „Es steht allerdings jedem frei, eine Vision zu haben. Der nächste Schritt ist für mich, dass das Konzept an mich herangetragen wird, dann werden wir Gespräche führen und Lösungen finden.“ Das Theater am Steg werde an über 200 Tagen genutzt, die Stadt fühle sich allen verpflichtet, die es nutzen. „So einfach geht das nicht, alle Veranstaltungen ins Haus der Kunst zu bringen“, so Szirucsek.