Mitterndorf: Hier geht die Post ab

Nachdem zu Jahresbeginn der einzige Lebensmittelmarkt in Mitterndorf geschlossen hatte, gab es in den letzten Wochen auch keinen Postpartner mehr in der Gemeinde. Die Gemeinde hat jedoch schnell reagiert und mit Erika Stadlmayer eine neue Postpartnerin gefunden.

Teil des Gemeindeamtes wurde Postamt

Das freut besonders Bürgermeister Thomas Jechne, SPÖ: „Ich freue mich sehr, dass wir für unsere Bevölkerung wieder einen Postpartner im Ort haben. Wir konnten relativ kostengünstig einen Teil des Gemeindeamtsfoyers umbauen und den neuen Teil als Postpartner-Filiale zur Verfügung stellen.“

Die Öffnungszeiten stehen fest

Erika Stadlmayer betreibt auch in Ebergassing eine Postpartnerfiliale und verfügt daher über viel Erfahrung in diesem Bereich. Die Filiale in Mitterndorf befindet sich direkt neben dem Eingang zum Gemeindeamt und ist von Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr und von 15 bis 18 Uhr geöffnet.

Bürgermeister Jechne hatte für die Postpartnerin das Post-Hinweisschild mitgebracht. Als Postler machte er eine gute Figur. Foto: Thomas Lenger

Zur Eröffnung gratulierte Jechne als Postler verkleidet mit Blumen, einem Post-Schild und bereits den ersten Briefen, die er aufgab.

