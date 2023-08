Bad Vöslau setzt Fokus auf Gesundheit

Auf dem Gesundheitssektor gibt es in Bad Vöslau immer mehr Projekte und Angebote, die bereits erfolgreich gestartet sind oder sich noch in den Startlöchern befinden. Die Stadtgemeinde setzt nämlich auf ein breitgefächertes Spektrum an gesundheitsfördernden Einrichtungen, welche die Bevölkerung zu mehr Bewegung, Sport und Gesundheitsprävention animieren sollen.

Die ersten Vorzeigeprojekte: Die erst kürzlich eröffnete Kneipp-Anlage in Gainfarn und die Calisthanicsanlage im Schlosspark. Die Bauarbeiten für das viel diskutierte Container-Ärztezentrum vor dem College Garden Hotel beginnen indes bereits in dieser Woche.

Container-Ärztezentrum steht in Startlöchern

Nach langen Verhandlungen und Diskussionen im Gemeinderat ist nun alles auf Schiene. Das Bauamt hat alle Genehmigungen, von der Bau- bis zur Betriebsgenehmigung ausgestellt. Somit kann es also los gehen. Die ersten Baumaschinen stehen ab dieser Woche vor Ort. Dann wird mit den Arbeiten am Unterbau begonnen. Diese umfassen die Wasserzuleitung, Stromversorgung und das Kanalnetz sowie Bodenarbeiten.

Der Plan: Anfang September wird der Container aufgestellt. Dann steht der Feinschliff mit der gesamten Inneneinrichtung wie etwa dem gesamten medizinischen Equipment für die beiden Praxisräume, den Möbeln und einer Klimaanlage auf dem Programm. Einziehen werden die beiden Ärzte Petra Simon und Paul Paruzek. Michael Wallner vom Bauamt der Gemeinde wird die Bauarbeiten rund um den Container beaufsichtigen. „Wir sind guter Dinge, dass die Eröffnung des Ärztezentrums plangemäß am 1. Oktober stattfinden wird“, sagt die Stadträtin für Gesundheit und Soziales Anita Tretthann (Liste Flammer).

„Mit Förderungen nicht zufrieden“

Der Weg bis zu der Realisierung des lang geplanten Projektes war steinig und freilich nicht diskussionsfrei. Tretthann: „Ich bin sehr zufrieden mit dem gesamten Projekt. Jedoch mit den Förderungen des Landes Niederösterreich im Gesundheitsbereich bin ich nicht zufrieden. Denn das Land fördert zwar die Primärversorgungszentren, jedoch nicht die Gemeinschaftspraxen. Das ist kein gerechtes System.“ In puncto Primärversorgung gebe es nämlich noch viel Luft nach oben.

„Das medizinische Gesundheitssystem befindet sich gerade im Wandel. Wir sind sozusagen in einer Zwischenwelt. Die jungen Mediziner möchten alt eingesessene Praxen nicht übernehmen, da die Auflagen zu hoch sind.“ Fazit: Die Stadtgemeinde arbeite nun daran, Alternativen anzubieten.

Kneipp-Anlage und Calisthenics-Park erfolgreich angelaufen

Mit zwei neu eröffneten Anlagen sollen die Bevölkerung und alle Altersgruppen immer die Möglichkeit haben Bewegung im öffentlichen Raum, die nichts kostet, tätigen zu können. Und alles an der frischen Luft. Die Ende Juli in Gainfarn eröffnete Kneipp-Anlage erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Der Barfußweg steht ganz im Zeichen der drei „W´s“: Wald, Wein und Wasser. Der Calisthenics-Park bei der Minigolfanlage im Schlosspark hat sich innerhalb von kurzer Zeit ebenfalls als wertvoller sportlicher, aber auch als sozialer Treffpunkt für die junge und ältere Generation etabliert. Im Vordergrund bleibt immer die sportliche Aktivität. Der Grundstein für nachhaltige Gesundheit.