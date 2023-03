Wo der Müll neben der Straße landet

Es war eigentlich die Beschwerde einer Leserin, die regelmäßig die Strecke zwischen Günselsdorf und Blumau-Neurißhof vorbei am Modellflugplatz selbst vom Müll befreit, der Anlass, um bei der Straßenmeisterei Baden nachzufragen, wo jene Straßen im Bezirk sind, wo Müllansammlungen geballt auftreten. Franz Koglmüller, Chef der Straßenmeisterei Baden, weiß, wo vom Verpackungsmaterial bis hin zur Couch verschiedenste Dinge neben der Straße landen. Gerade jetzt ist Hochsaison, findet doch von Jänner bis Ostern auch von der Straßenmeisterei aus gesehen ein „Frühjahrsputz“ statt.

Neuralgische Punkte rund um Fast-Food-Lokale

Die neuralgischen Punkte sind meist an viel befahrenen Straßen „rund um Fast Food Restaurants, wie etwa auf der B212 von der Forstinger Kreuzung an der NÖM in Baden vorbei Richtung Sooß“, erläutert Koglmüller. Genauso belastet sei die Ecke McDonalds/Burger King auf der B210 oder die L4012 vom Ortsgebiet in Tribuswinkel bis zum Heurigenlokal von Leo Aumann. Hier finden sich regelmäßig „Dosen, PET-Flaschen und Fast Food-Sackerl“, sagt der Straßenmeister.

Auch neben B17 sammelt sich der Müll

Ebenso eine Strecke, die regelmäßig von Müll befreit werden muss, ist die B17 von Günselsdorf bis Gumpoldskirchen. Wobei die Aufgabenverteilung zwischen Straßenmeisterei, die dem Land unterstellt ist und den Gemeinden klar geregelt ist: „Im Ortsgebiet sind für die Reinigung von Landesstraßen die Gemeinden zuständig, im Freiland sind es wir“, sagt Koglmüller. Die Autobahnen werden von der ASFINAG betreut. Auch die besagte Strecke zwischen Günselsdorf und Blumau-Neurißhof ist ein Hot-Spot: Regelmäßig rückt ein Reinigungsteam auf die L157 vom Penny-Kreisverkehr bis nach Tattendorf aus.

Obwohl regelmäßig Straßenreinigungsteams nicht nur auf besagten Straßen ausrücken, „können meine Leute nicht überall und gleichzeitig sein“, sagt Koglmüller. Denn die Müllberge nehmen zu. Allein 2022 hat die Straßenmeisterei Baden 10,2 Tonnen Müll aufgesammelt. Neue Mitarbeiter werden daher gerne in den Reihen der Straßenmeisterei aufgenommen. „Nicht nur beim Müllsammeln, das Aufgabengebiet ist vielfältigst, es bestehen auf jeden Fall Entwicklungsmöglichkeiten“, merkt Koglmüller an.

Möglichkeit der Kostenübernahme bei Erwerb von C-Führerschein

Zwar ist der C-Führerschein Voraussetzung, um aufgenommen zu werden, doch auch hier sucht das Land nach Lösungsansätzen, um „sehr geeignete Personen doch aufnehmen zu können, in dem man diesen den Führerschein finanziert“. Auch die von einem privaten Verein aufgestellten Mistkübeln im Helenental werden von den 35 Mitarbeitern der Straßenmeisterei betreut.

Keine Nachrichten aus Baden mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.