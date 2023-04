Pfaffstätten: Senioren übernehmen Räume der Pensionisten

Robert Girner, der letzte Obmann der Pfaffstättner Pensionisten bestätigt: „Die Ortsgruppe Pfaffstätten hat sich schon Ende vergangenen Jahres aufgelöst. Wir haben Ende letzten Jahres nur mehr ganz wenige Mitglieder gehabt. Deshalb haben wir beschlossen, die Ortsgruppe aufzulösen.“ Das notwendige Organisatorische dazu hat SPÖ-Ortsparteiobmann und Gemeinderat Marcus Ebert in die Wege geleitet. „Ich habe das abgewickelt“, betätigt Ebert. Dass die Senioren statt der Pensionisten jetzt die Räumlichkeiten nutzen, „sei ziemlich rasch präsentiert worden“, sagt Ebert. „Es war aber naheliegend, bei einem Verein für die ältere Generation zu bleiben“, sagt Ebert.

Seniorenbund Pfaffstätten ist Mitglieder starke Gruppe

In der Gemeinderatssitzung wurde jetzt offiziell beschlossen, dass die Ortsgruppe der NÖ Senioren Pfaffstätten die Räume nutzen soll. Bürgermeister Christoph Kainz, ÖVP, verweist auf die Historie: „Die Junge ÖVP hatte einst Räume neben dem Rathaus. Als diese weggerissen werden mussten, bekamen sie dafür Räume im heutigen Gemeindezentrum. Zwischen Junger ÖVP und Gemeinde gibt es einen Pachtvertrag, die Pensionisten bekamen 1987 ebenfalls Räume im Gemeindezentrum. Nur die Senioren hatten bis dato keine eigenen Räume, wo sie sich treffen konnten.“ Dabei sind die Senioren eine Gruppe in Pfaffstätten, die sich schon alleine aufgrund ihrer großen Mitgliederanzahl eigene Räume verdient. „Deshalb war es für mich logisch, dass die Senioren die Räume der Pensionisten verwenden können“, sagt Kainz. Kritik kam nur von den Grünen, die sich eine breitere Diskussion über die Nutzung der Räume gewünscht hätten.

„Wer aktiv sein will, ist hier richtig“

Senioren-Obfrau und Gemeinderätin Dorothea Davidson sieht die Pfaffstättner Senioren als eine sehr aktive Gruppe, in der das gemeinschaftliche Zusammensein und die gemeinsame Freizeitgestaltung im Vordergrund stehen. „Mit unseren 311 Mitgliedern sind wir für eine kleine Gemeinde schon sehr viele“, sagt Davidson. „Wir schauen auch nicht auf das Parteibuch, sondern wir sind offen für alle Couleurs und freuen uns über alle, die aktiv mit uns Zeit verbringen wollen.“

Drei Mal im Jahr unternehmen die Senioren eine Mehrtagesfahrt, heuer geht es im Mai in die Toskana und an die Cinque Terre. Eine weitere Reise ist in Österreich geplant, auch die Adventfahrt steht bereits fest - es geht nach Salzburg zum Adventmarkt. Sehr gefragt sind auch die wöchentlichen Zusammenkünfte, so trifft sich einmal wöchentlich eine Schnapserrunde bei einem Heurigen, auch ein Frauenstammtisch hat sich herauskristallisiert, der sich einmal im Monat in einem Heurigenlokal trifft. „Auch unsere Kegelrunde ist sehr aktiv, diese trifft sich einmal im Monat beim Rodax in Traiskirchen, das hat schon eine lange Tradition“, sagt Davidson.

