Dirndlpräsentation der Volkstanzgruppe „Enzian“ Furth

Mit großer Spannung erwarten nicht nur die Further, sondern auch zahlreiche Trachten- und Volkstanzliebhaber aus der Umgebung die Präsentation des neuen Dirndls der Volkstanzgruppe „Enzian“ Furth. Am 18. Juni ist es so weit: Beim Frühschoppen ab 9.30 Uhr mit der Trachtenkapelle Furth im Fest-Stadl Furth wird um 14 Uhr das neue Dirndl der Volkstanzgruppe das erste Mal stolz gezeigt und man kann sich schon freuen, es wurde bis ins kleinste Detail liebevoll kreiert.

Obmann Hannes Buchart sagt über die Hintergründe: „Wir haben uns entschieden, ein neues Vereinsdirndl zu kreieren. Damit wollen wir uns als zusammengehörige Gruppe präsentieren und unsere Heimat vertreten. Da uns eine Reproduktion des Vereinsdirndls aus den 70er Jahren nicht mehr zeitgemäß erschien, prüften wir eine Neuentwicklung mit anderen Stoffen, Farben sowie frischem Design. Nach Beratung mit Schneiderin, Volkskultur und vor allem unseren Mädchen, wurde dieser Schritt mit großer Zustimmung begrüßt. Wir sind schon auf die Reaktion unseres Publikums gespannt“.

Verein zur Förderung des Brauchtums

Die Volkstanzgruppe "Enzian" Furth ist ein Verein zur Förderung des Brauchtums, welcher im Jahr 1945 von Karl Aringer und Georg Leitner gegründet wurde. Seither werden die Mitglieder mit der Tradition des Volkstanzes vertraut gemacht. Bei Auftritten auf Festen werden Volkstänze und Schuhplattler dargeboten. Zurzeit darf sich der Verein über 15 männliche und 13 weibliche Tänzer freuen, die von zwei Musikanten begleitet werden und mit vollem Einsatz und großer Leidenschaft dabei sind.

Bürgermeister Alois Riegler (ÖVP) freut sich bereits auf die Veranstaltung: „Wir können auf unsere Vereine, wie z.B. die Trachtenkapelle Furth und unserer Volkstanzgruppe wirklich stolz sein, vor allem, weil sich auch so viele junge Further dabei einbringen“.