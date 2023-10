Badens Spital: Mit neuem Bereich bestens auf die Operation vorbereitet

Nach einer längeren Vorbereitungsphase ging mit Anfang Oktober das Projekt „Präoperativer Aufnahmebereich“ im Landesklinikum Baden-Mödling am Standort Baden an den Start. Gleich gegenüber dem OP-Zentrum im 1. Stock werden ab sofort alle Patientinnen und Patienten, die am selben Tag zu einer geplanten Operation kommen, aufgenommen und für ihren Eingriff vorbereitet. Eine Pflegeperson betreut präoperativ in zwei Räumen mit jeweils vier Positionen die Patientinnen und Patienten bevor sie in den OP gebracht werden.

„Die Umsetzung erfolgt stufenweise. Im ersten Schritt wird die präoperative Vorbereitung der Fächer Traumatologie und Chirurgie umgesetzt. Im zweiten Schritt werden auch Patientinnen und Patienten der urologischen Abteilung im präoperativen Bereich zur Operation vorbereitet“, erklären die Projektleiterinnen Monika Zorn und Imola Reka Dienes.

Die Klinikleitung und die Geschäftsführung Thermenregion freuen sich über die Umsetzung und sind davon überzeugt: „Diese Maßnahme bedeutet eine Qualitätssicherung für die Patientinnen und Patienten sowie eine Prozessoptimierung für das gesamte operative Setting und stellt gemeinsam mit der pflegerischen Aufnahme einen Teilprozess aus dem zentralen Bettenmanagement dar.“