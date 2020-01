Baden: Mehrere Schulen an einem Standort geplant .

Im Rahmen einer Pressekonferenz mit Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (VP) wurde heute ein bahnbrechendes Bildungsprojekt vorgestellt. Der neue Bildungs- und Freizeitcampus in Baden soll in Zukunft die Mittelschule Baden, die Höhere Lehranstalt (HLA) für wirtschaftliche Berufe und die Allgemeine Sonderschule sowie eine gemeinsame Sporthalle an einem neuen Standort zwischen Wienerstraße (ehemaliges Landespflegeheim) und Mühlgasse (HAK) zusammenfassen.