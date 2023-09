Es war eine Premiere, die nicht nur dem afrikanischen Pater Freude brachte. Der aus Kamerun stammende Pater Simplice feierte avorigen Sonntag mit der Glaubensgemeinschaft und dem Kirchenchor seine erste Messe in Baden. Der Kirchenchor begeisterte mit „Missa Sancta“ von dem bekannten Pastoralmessen-Komponisten Karl Kemptner.

Der in Zentralafrika geborene Salesianer-Pater Simplice Tchoungang hat viele Destinationen gehabt, bevor er in Niederösterreich angekommen ist. Er ist in Kamerun geboren und hat zehn Geschwister. Mehr als zehn Jahre hat er seine Ausbildung absolviert. Als Missionar war und ist er mit vollem Engagement tätig. Seine ersten Destinationen (vor Niederösterreich): Tschad, Togo und Kongo. „Ich sehe mich sozusagen als einen weltweiten Wandermissionar. Ich bin auf der Welt, um immer für die Menschen da zu sein. Ich teile alles. Freude, Angst, Sorge, Trauer und auch Schmerzen“, sagt der christliche „Globetrotter“ Simplice. Sein Credo: Nächstenliebe, auch wenn das kitschig klingt. Er lebt, was er predigt. Die Quintessenz: „Lieben und geliebt zu werden und ich möchte auf der Welt sein um zu dienen. Die Menschen können sich auf mich verlassen.“

Manchmal plagt ihn Heimweh

Der Pater unterrichtet nicht nur in dem Gymnasium Don Bosco in Unterwaltersdorf. Er hat auch eine Schule in Brazzaville in der Stadt Pointe-Noire im Kongo gegründet. Jedoch gibt es auch Zeiten, wenn das Heimweh kommt. „Ich reise mittlerweile nur noch ein Mal im Jahr nach Afrika und freue mich immer wenn ich meine Familie sehe.“ Die Stadtpfarrkirche St. Stephan sei jedoch wunderschön und die Menschen großartig. Seine Kraft komme von Gott und so möchte er auch immer wieder im Einsatz sein.