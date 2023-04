Neues Kinderparadies hat eröffnet

Die Gemeinde Blumau-Neurißhof wurde im Jahr 2021 als familienfreundliche Gemeinde zertifiziert. Ein Projekt aus diesem Prozess war die Neugestaltung der Spielplätze in den beiden Ortsteilen. Nach der Neugestaltung des Spielplatzes in Blumau im Vorjahr, war nun der Spielplatz in Neurißhof an der Reihe. Dabei wurde darauf geachtet, dass er von verschiedenen Altersgruppen genutzt werden kann und gleichzeitig ein Ort des Zusammenlebens für alle Bürger ist.

Bürgermeister René Klimes (Liste) bedankte sich bei allen Beteiligten, die zum Gelingen des Projekts beigetragen haben. Insgesamt wurden rund 200.000 Euro investiert, inklusive der Jugendinvestitionen am Funcourt. Mit 80.000 Euro an Bedarfszuweisungen unterstützte das Land Niederösterreich die Spielplatzneugestaltungen.

Bei der Eröffnung waren zahlreiche Vertreter aus dem Gemeinderat sowie Pfarrer Mariam Garwol, Bürgermeister Thomas Sabbata-Valteiner aus Pottendorf, Bürgermeister Hans Trink aus Teesdorf, Vizebürgermeister Franz Gartner aus Traiskirchen und Regina Stark von der BH Baden dabei.

Keine Nachrichten aus Baden mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.