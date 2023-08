Fernsehkoch Oliver Hoffinger kocht in Oberwaltersdorf

Das Restaurant Fontana in Oberwaltersdorf gilt seit vielen Jahren als eine der besten Adressen für kulinarische Genüsse und ist derzeit auch mit einer Gault Millau Haube (12 Punkte) ausgezeichnet. Seit neun Wochen bringt der ehemalige Fernsehkoch Oliver Hoffinger, bekannt aus der Puls 4 Sendung „Kochen mit Oliver“, frischen Wind in das exquisite Golfressort des Unternehmers Siegfried Wolf.

Während er die Position des Küchenchefs übernommen hat, fungiert seine Partnerin, Jennifer Berger, als die neue Restaurantleiterin.

„Wir bieten nicht nur unsere 'Fine Dining' Karte an, sondern auch eine Clubkarte, auf der sowohl internationale Gerichte als auch viele regionale Spezialitäten zu finden sind“, erklärte Oliver Hoffinger im Gespräch mit der NÖN. Ein ausführliches Interview mit ihm über seine neue Wirkungsstätte in Oberwaltersdorf können Sie in der nächsten Ausgabe der NÖN lesen.