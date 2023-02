Badener Sängerin Lilly Kristin: „Es soll alles so sein“

Die Badener Sängerin und Komponistin Lilly Kristin hat eine neue Radio-Single veröffentlicht. Der Titel lautet „Es soll alles so sein“. Ihr Lied soll positive musikalische Energie mitbringen und Emotionen auslösen.

„Der beschwingte Beat und der inspirierende Text sind Motivation pur. Er lässt uns erinnern, wie schön die Welt ist, in der wir leben“, sagt die Musikerin.

Lilly Kristin ist in den österreichischen Regionalsendern bereits radiobekannt und hat auch durch viele Live-Auftritte in den unterschiedlichsten Musikrichtungen, wie Country, Blues, Pop und Schlager mit diversen Bands in Österreich und Deutschland für Stimmung gesorgt. Der neue Radio-Song der Sängerin, deren Musikstil geprägt ist durch ihre Liebe zur Folk- und Countrymusik, soll Mut machen zur Veränderung im Leben und Fahrt aufzunehmen in eine neue und eigene Richtung. Lilly Kristin versteht es erneut, besondere Botschaften zu vermitteln und die Herzen zu berühren: „Es ist meine größte künstlerische Motivation, mit meiner Musik vom ‚echten‘ Leben zu erzählen und damit bekommt jedes einzelne meiner Lieder eine ganz spezielle Bedeutung“.

Informationen zu Lilly Kristin sowie das aktuelle Video gibt es auf ihrer Website www.lillykristin.at , die Musik ist in allen Online-Stores erhältlich.

Keine Nachrichten aus Baden mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.