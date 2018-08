Seit knapp vier Jahren betreibt John Mörth in Bad Vöslau die sogenannte „Gamers Academy“ – nun zieht es den Unternehmer auch in die Bezirkshauptstadt, wo er am 10. August einen weiteren Shop in der Innenstadt eröffnen wird.

Als einen Ort, an dem man „seinen Alltagsstress einfach beiseite legen kann“, beschreibt Mörth seine „Gamers Academy“, in der sich alles rund um das Spielen dreht. Gespielt werden könnten aber nicht nur Sammelkarten-Strategiespiele, auch Gaming-PC-Spiele sowie Brettspiele und Schach stehen zur Verfügung. „Von Jung bis Alt und egal ob Kinder mit oder ohne Eltern, es werden jede Menge nostalgische und topaktuelle Möglichkeiten geboten, seine Freizeit zu verbringen“, rühren Mörth und sein Team schon jetzt die Werbetrommel.

Offizieller Startschuss für den „Spiele-Tempel“ ist am Freitag, 10. August um 10 Uhr. Zu finden ist der neue Shop in der Breyerstraße 7. „Bei uns sollen sich Jugendliche und Junggebliebene wohlfühlen und gemeinsam mit ihren Freunden ihren Hobbys nachkommen können“, so Mörth.