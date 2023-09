Österreichpremiere für „Rachefrühling“ in Ebreichsdorf

Am Mittwochabend war in Ebreichsdorf für Gänsehautmomente gesorgt, als Andreas Gruber aus seinem neuesten Roman der Walter Pulaski-Reihe las. Für den Autor war es quasi ein Heimspiel, lebt der Schriftsteller doch im Bezirk Baden. „Rachefrühling“ heißt das Werk rund um den 51-jährigen Ermittler Walter Pulaski, der zu Beginn der Reihe - mittlerweile sind drei Bände bereits erschienen - insgeheim hofft, beim Leipziger Kriminaldauerdienst etwas kürzertreten zu können. Zumal er sich als alleinerziehender Vater um seine Tochter kümmern möchte. Doch dann erweist sich bereits sein erster Fall als komplex und arbeitsintensiv.

Seine Ermittlungen führen ihn mit der Wiener Anwältin Evelyn Meyers zusammen. Gemeinsam folgen die beiden einer Spur von der Nordsee bis nach Wien, um mysteriöse Todesfälle aufzuklären. Jetzt im September ist mit Rachefrühling, der letzte Teil der Reihe erschienen. Bürgermeister Wolfgang Kocevar, SPÖ, und Kulturstadtrat Salih Derinyol, SPÖ, schafften es, den Autor nach Ebreichsdorf einzuladen, sehr zur Freude seiner Fans, die in großer Zahl erschienen waren.

Handlung verspricht wieder Spannung pur

Andreas Gruber gehört zu den bekanntesten und erfolgreichsten Autoren Österreichs und sein neues Werk verspricht Spannung und Unterhaltung auf höchstem Niveau. Bei der Österreichpremiere von „Rachefrühling“ begeisterte Gruber das Publikum mit seinem fesselnden Schreibstil sowie der packenden Handlung.

Der Stadtchef und der Kulturstadtrat hießen Andreas Gruber herzlich in Ebreichsdorf willkommen und freuen sich über den großen Erfolg der Veranstaltung. Die Resonanz auf die erste Lesung von Bernhard Aichner im April war bereits überwältigend und auch die Lesung von Andreas Gruber war innerhalb weniger Stunden ausverkauft. Auch Kocevar outete sich als Krimi-Fan und möchte das neue kulturelle Angebot der Stadt, bei der bekannte Autorinnen und Autoren aus ihren Werken lesen, unbedingt fortsetzen. Und Kocevar fand sich auch in der langen Schlange von Besucherinnen und Besuchern ein, die nach der Lesung ein Buch erwarben.

Lange Nacht des Krimis ist angedacht

Der Stadtchef betonte: „Danke an Andreas Gruber für seine Teilnahme an der Lesung und bei allen Besuchern für ihr reges Interesse an den literarischen Veranstaltungen in Ebreichsdorf. Ich freue mich auch 2024 tolle Schriftsteller in unserer Stadt begrüßen zu dürfen. Auch eine 'Lange Nacht des Krimis' ist gerade in Überlegung und Andreas Gruber hat mir schon verraten, dass sein neuer 'Maarten S. Snejder'-Roman im Herbst 2024 herauskommen wird. Vielleicht gibt es ja wieder eine Österreich-Premiere in Ebreichsdorf!“