„Erlesene Buchhandlung“ hat eröffnet

Mit großer Freude und großem Stolz eröffnete Irina Blümel-Kolck die „Erlesene Buchhandlung" in der Hauptstraße 20. Die junge Unternehmerin, die auch die „Erlesene Bibliothek“ betreibt, hat ihre Leidenschaft für Bücher in ein charmantes Geschäft verwandelt und steht nun bereit, ihre Kundinnen und Kunden mit einer handverlesenen Auswahl an Literatur zu begeistern.

Bücher für jeden Geschmack warten

In dem kleinen, aber äußerst ansprechenden Geschäft erwartet die Besucher ein vielfältiges Sortiment. Von Kinderbüchern über fesselnde Romane bis hin zu packenden Krimis und informativen Sachbüchern gibt es für jeden Lesegeschmack das passende Werk. Darüber hinaus bietet Irina Blümel-Kolck auch Geschenke und Buchboxen an, die das Herz jedes Bücherfans höherschlagen lassen.

Die Eröffnungsfeier wurde zu einem besonderen Ereignis für die Gemeinde Pottendorf. Prominente Gäste wie der Bürgermeister von Pottendorf, Thomas Sabbata-Valteiner (SPÖ), und Gerhard Waitz von der Wirtschaftskammer waren anwesend, um die junge Unternehmerin zu unterstützen. Auch zahlreiche Gemeinderätinnen und Gemeinderäte sowie Lesefreunde aus Pottendorf und der näheren Umgebung kamen, um ihre Glückwünsche auszusprechen und das neue Geschäft zu erkunden.

Nicht nur im Laden selbst, sondern auch außerhalb der Geschäftsräume möchte Irina Blümel-Kolck die Freude am Lesen verbreiten. Sie plant Buchausstellungen in Schulen und Kindergärten, um Kinder frühzeitig für Bücher zu begeistern und ihre Fantasie zu fördern.

Die Erlesene Buchhandlung wird ihre Türen zu folgenden Zeiten für Besucherinnen und Besucher offen halten: Montags von 9 bis 15 Uhr, mittwochs von 14 bis 19 Uhr und samstags von 9 bis 13 Uhr. Somit haben alle Interessierten ausreichend Gelegenheit, in den Schätzen der Literatur zu stöbern und sich von den Empfehlungen der begeisterten Buchhändlerin inspirieren zu lassen.