„Gebirgsverein Pfaffstätten-Baden“: Auf in neue Wandersaison

Die Rudolf Proksch Hütte liegt mitten im Wienerwald unweit der Marktgemeinde Pfaffstätten. Sie hat sich zu einem richtigen Ausflugshighlight entwickelt und ist für viele Wanderer ein gerne und oft besuchtes Ziel im Wienerwald geworden. Der Obmann des Badener Gebirgsvereins Michael Weil freut sich: „Der Zuspruch der Gäste zeigt, dass sich unsere Initiative für unser Naherholungsziel am Pfaffstättner Kogel, in unzähligen ehrenamtlichen Stunden miteinander zu arbeiten, eindeutig gelohnt hat. Und wir können uns sehr stolz und glücklich schätzen, mit den Hüttenwirten Sigrid und Peter Artner verlässliche Partner in unserem 'Team Prokschhütte' gewonnen zu haben, welche die sehr herausfordernde Aufgabe der Hüttenbewirtschaftung mit großer Umsicht und Professionalität bewältigen.“

Der neue Vorstand des Gebirgsvereins Pfaffstätten, Sektion Baden: Paul Leitenmüller, Christoph Kainz, Michael Weil, Leopold Kernbichler, Markus Raab, Maximilian Reiter, Andreas Schlechta, Andreas Winter, Christian Fenz, Renate Winter Foto: leadersnet.at, Leitenmüller

Bei der Hauptversammlung bedankte sich der Vorstand ausdrücklich bei den vielen freiwilligen Helfern, Sponsoren und Partnerfirmen. Wie wichtig die Rudolf Proksch Hütte für die Marktgemeinde Pfaffstätten ist, bewies nicht nur die Anwesenheit des Bürgermeisters Christoph Kainz. Dieser betonte, dass „die Zusammenarbeit zwischen Badener Gebirgsverein und Gemeinde seit Jahren hervorragend funktioniert“. Die Anerkennung für die geleistete Arbeit spiegle sich auch bei der erfreulichen Entwicklung der Mitgliederzahlen der Ortsgruppe Baden wieder.

Umbenennung ist vollzogen

Mit 650 Mitgliedern zählt der Österreichische Alpenverein Zweig Baden zur zweitstärksten Gruppe des Gebirgsvereins nach der Ortsgruppe St. Pölten - der Gebirgsverein ist ein Tochterverein des Alpenvereins. Bei der Mitgliederversammlung wurde aber ein historischer Schritt gesetzt. Die Gruppe hat sich unbenannt in Österreichischer Alpenverein, Gebirgsverein Pfaffstätten-Baden.

Der wiedergewählte Vorstand freut sich auf seine Arbeit in den nächsten vier Jahren und besteht aus folgenden Personen: Obmann: Michael Weil, Obmann Stv.: Leopold Kernbichler, Kassier: Markus Raab, Kassier Stv.: Maximilian Reiter, Schriftführer: Paul Leitenmüller, Schriftführer Stv.: Andreas Schlechta, Hüttenwart: Andreas Winter, Rechnungsprüfer: Christian Fenz, Renate Winter

Hütte wartet schon auf hungrige Wanderer

Im Rahmen der Mitgliederversammlung wurde Helmut Brandstätter für seine ehrenamtliche Tätigkeit im Rahmen der Sanierung der Rudolf Proksch Hütte geehrt. Seit 15. Februar sorgen die Hüttenwirte Sigrid und Peter Artner wieder für die hervorragende Verpflegung der hungrigen Wanderer. Und es gibt auch ein neues Service des Alpenvereins: eine Mitfahrbörse, bei der sich Wanderer informieren und untereinander vernetzen können, wer zu welcher Tour unterwegs ist und ob im Auto noch Platz ist, um den einen oder anderen Wanderkollegen mitzunehmen. Dieses Service ist im Moment noch im Testbetrieb, Rückmeldungen an die Betreiber, was eventuell verbessert werden könnte, sind erwünscht. https://www.gebirgsverein-services.at/freizeitpartner/groups/mitfahrgelegenheiten-touren-kurse/

