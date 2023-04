Zahnarztpraxis eröffnet in Oberwaltersdorf

Manuel Reinisch eröffnete am 29. März seine Praxis in der ehemaligen Volksbankfiliale in der Hauptstraße 20. Zur Eröffnung begrüßte Bürgermeisterin Natascha Matousek (ÖVP) den neuen Wahl-Zahnarzt herzlich. „Ich freue mich sehr, dass Sie Ihre Praxis in unserer Gemeinde eröffnet haben, wo Sie bald auch leben werden", sagte die Ortschefin.

Manuel Reinisch erklärte: „Es war immer mein Traum, meine Praxis in dem Ort zu haben, in dem ich wohne". Er bedankte sich bei der Bürgermeisterin und vielen anderen für ihre Unterstützung und betonte, dass er in Oberwaltersdorf herzlich willkommen geheißen wurde. „Ich freue mich darauf, hier viele Menschen kennenzulernen", sagte er.

Zur Eröffnung waren auch LAbg. Bürgermeister Wolfgang Kocevar (SPÖ), Vizebürgermeister Günter Hütter (ÖVP) und Pfarrer Andreas Hornig unter den Gästen. Gleichzeitig wurden Bilder von Günther Wind ausgestellt.

