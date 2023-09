Apotheke neu im ziwa Park Leobersdorf

Vor kurzem eröffnete im ziwa Park in Leobersdorf die Apothekerfamilie Job ihren ersten Standort in Niederösterreich. Julia Klinglmüller, Eigentümerin und Geschäftsführerin der ziwa Group, freut sich über den 19. Shop-Partner in Leobersdorf.

„Unsere Unternehmen eint sowohl die lange Familientradition als auch der Fokus auf Nachhaltigkeit, Qualität und Wachstum. Durch die Neueröffnung schaffen wir gemeinsam einen erheblichen Mehrwert auf dem Gesundheitssektor für die Region und stärken zugleich Leobersdorf als Wirtschaftsstandort“, sagt Klinglmüller.

Simon Job betont: „Direkt an der A2 gelegen, mit ausreichend Parkplätzen und Barrierefreiheit ist der ziwa Park in Leobersdorf der ideale Standort für unsere erste Apotheke in Niederösterreich“. Als zusätzlicher Pluspunkt zählen die langen Öffnungszeiten (auch samstags von 8 bis 18 Uhr).

Der neue Standort im Fachmarktzentrum in Leobersdorf ist die mittlerweile 6. Apotheke der Familie Job und wird gemeinsam mit Paul König, Konzessionär und Mitinhaber, geführt.