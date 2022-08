Neu: Taverne im ehemaligen Weilburghof

Werbung

Michael Straßegger ist zurück in Baden. Der 55-Jährige hat den ehemaligen Weilburghof übernommen und öffnete kürzlich das Lokal als „La Taverna da Michele“. Geboten werden typische italienische Küche und Pizzen. Wie schon bei seiner Pizzeria „Borgo Cinque Case“ in Wr. Neustadt setzt er auf Authentizität – in der Küche und am Ofen stehen nur italienische Köche, auch das Service machen Italiener.

„Ich steh auf die italienische Küche, auf die dortige Geselligkeit und das ‚dolce vita‘ und wie sich die Leute unterhalten.“ Er agiere ähnlich wie ein Patron und setze sich bei Gelegenheit zu den Gästen, um mit ihnen zu tratschen. „Das hier ist im Prinzip mein Wohnzimmer“, sagt Straßegger, „ich bin gerne für meine Gäste da!“ Der Hirtenberger ist Baden kein Unbekannter. Er war kurz nach Gründung der Tomate mit dabei und führte das kultige Jugendlokal einige Jahre. Weitere gastronomische Stationen in Baden waren das Bistro „Klein aber Fein“ in der Weilburgstraße und „Das Badener“ im Josefsbad. In Wien betrieb er eine Open Air Disco.

20 Jahre hatte er dann der Gastronomie den Rücken gekehrt und war als Techniker beim Flughafen Wien-Schwechat tätig, wo er auch Angestelltenbetriebsrat war. Erst 2019 folgte die Gastro-Rückkehr mit seiner Pizzeria beim Cine Nova. Zuletzt betrieb er das Café Bernhart in Wr. Neustadt. Der Wechsel nach Baden ergab sich aus Zufall. Er wurde auf den Weilburghof aufmerksam und hat nun nach kurzer Umbauzeit eröffnet. Gekocht wird Mittwoch bis Sonntag.

