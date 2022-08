Neuer Billa in Badner Wassergasse eröffnete

Werbung

Nach fünf Monaten Bauzeit öffnete ein neuer Billa in der Wassergasse 22-26 in Baden. Es handelt sich um den 4. Standort des Handelsriesen in der Kurstadt Baden.

Zwei Arbeitsplätze wurden neu geschaffen. Weitere 13 Mitarbeiter übersiedelten von dem alten Markt aus der Wassergasse 14, der im Zuge der Neueröffnung geschlossen wurde.

Der neue Markt besticht durch seine große Glasfassade und sein offenes Design. Im Inneren erwarten die Kunden eine Vielfalt an frischen, saisonalen und regional erzeugten Produkten auf rund 400 m². Das Herzstück des neuen Marktes ist der Frischebereich mit einer großen Auswahl an saisonalem Obst und Gemüse. Darüber hinaus spielt auch die regionale Herkunft eine bedeutende Rolle.

„So gibt es beispielsweise hier bei uns im Markt Wachauer Marille Marillen Fruchtaufstrich, Fuxsteiner Dirndl Marmelade, Imkerei Lechner Honig und Cuvee Klassik vom Winzer Heggenberger“, so Angelika Jakl, Marktmanagerin in der Wassergasse. Auch Frischfleich wird angeboten. Ebenso eine wichtige Rolle spielen Energieeffizienz und Umweltfreundlichkeit beim Betrieb des neuen Standorts, wo 100 Prozent Grünstrom aus Österreich und energieeffiziente Kälteanlagen zum Einsatz kommen. Zudem wird das gesamte Gebäude mit LED beleuchtet. Dadurch werden 30 Prozent Energie gespart.

