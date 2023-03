SMS vom Finanzamt: Polizei warnt vor neuem Trickbetrug

Das Landeskriminalamt Niederösterreich warnt von einem neuen Betrugsmodus, bei dem die Opfer SMS-Nachrichten auf ihr Mobiltelefon bekommen, die vermeintlich vom Finanzamt stammen sollen. Auch im Bezirk Baden haben die Betrüger bereits sechsmal diese Masche durchegezogen. Mit Erfolg: „In allen sechs angezeigten Fällen wurde Geld überwiesen“, sagt Chefinspektor Günther Skrianz, Fachbereichsleiter für den Kriminaldienst des Bezirkspolizeikommandos Baden. Die Betrugsfälle ereigneten sich im Zeitraum 27. Februar bis 8. März. Doch wie gehen die Täter vor?

Der weitere Text der SMS Foto: LPD NÖ, LPD NÖ

Die Täter verschicken SMS-Nachrichten an ihre potenziellen Opfer. In diesen Nachrichten geben die bislang unbekannten Täter vor, dass ein beim Finanzamt offener Geldbetrag umgehend zu begleichen wäre, da ansonsten eine gerichtliche Pfändung drohe. Die Opfer werden aufgefordert, den Betrag per Echtzeitüberweisung auf ein österreichisches Bankkonto zu tätigen. Die Kriminalisten des Landeskriminalamtes warnen vor diesen eindeutig gefälschten Nachrichten, die dem Design des Finanzamtes Österreich nachempfunden sind. Finanzämter verschicken keine SMS-Nachrichten, um so zu Geld zu kommen, egal um welche Form der Nachzahlung es sich handeln mag. Die Polizei empfiehlt allen, die solche Nachrichten erhalten, diese umgehend bei der Polizei anzuzeigen.

Die gefälschte Homepage des Ministeriums. Foto: LPD NÖ, LPD NÖ

