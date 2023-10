Badener Bürgerservice wird zur Impfzone

Die Stadtgemeinde Baden möchte allen die Möglichkeit geben, sich ihre Covid-Immunisierung unkompliziert an einem zentralen Ort abzuholen. Daher wird das Badener Bürgerservice im Rathaus am Hauptplatz 1 am Freitag, 20. Oktober und Freitag, 10. November, jeweils von 15 bis 19 Uhr, zur Impfzone.

Das Angebot ist gratis und für Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren. Geimpft wird mit Impfstoff Comirnaty Omicron XBB.1.5., solange der Vorrat reicht. Es sind keine Terminvereinbarungen nötig, nur die E-Card und ein persönlicher Lichtbildausweis sind mitzubringen.

Infos zum Impfstoff: https://www.basg.gv.at/covid-19/covid-19-impfstoffe