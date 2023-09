Easy Drivers Bad Vöslau: Konzept für sicheres Fahren in jedem Alter

Viele erinnern sich noch an den Vorstoß der EU, die Führerschein-Richtlinie dahingehend zu ändern, dass ältere Menschen über 70 Jahre alle fünf Jahre ihre Fahrtüchtigkeit überprüfen lassen sollen. Das hatte den Hintergedanken, die Zahl der Verkehrstoten zu senken, was suggeriert, dass Menschen ab einem bestimmten Alter viel häufiger in Unfälle mit tödlichem Ausgang involviert sind wie jüngere. Dieser Ansicht ist Fahrschulbetreiber Georg Gschwandner nicht. Er führt die beiden Easy-Driver-Standorte in Bad Vöslau und Berndorf und ist davon überzeugt, dass es mit Zwang nicht funktioniert. Daher hat er mit seinem Team einen theoretischen Vortrag, speziell bezüglich gesetzlicher Änderungen der letzten Jahre im Straßenverkehr, aber auch einen praktischen Teil erarbeitet, bei welchem auf die häufigsten Unfallursachen der älteren Fahrzeuglenker eingegangen wird. „Wir laden ältere Menschen zu uns ein, damit wir individuell mit ihnen schauen, wie es um die Fahrkünste bestellt ist und wo es gegebenenfalls Bedarf zur Nachbesserung gibt“, sagt Gschwandner. Vorgesehen sind eine Stunde Theorie und zwei Doppelstunden im Auto – entweder im Fahrschulauto oder im eigenen.

„Wir hatten erst jetzt eine 94-jährige Dame, die sich erst kürzlich von einem Oberschenkelhalsbruch erholt hat. Sie kam zu uns und wollte herausfinden, ob sie überhaupt noch in der Lage ist, die Kupplung zu bedienen, um Auto zu fahren“, schildert Gschwandner. Mit bei der „Probefahrt“ war die Enkeltochter, die auf dem Rücksitz Platz genommen hatte. Gschwandner stellte der Dame ein hervorragendes Zeugnis aus. „Ich habe der Dame versichert, sie kann jederzeit Auto fahren. Auch das Umsteigen auf ein Automatik-Fahrzeug ist in ihrem Fall nicht notwendig gewesen.“ Es gelte eben, ganz individuell auf die Personen einzugehen und die Autofahrerinnen und Autofahrer dort abzuholen, wo sie gerade stehen. Fahrschullehrerin Ulli Kornek fügt hinzu: „Wir haben uns intensiv mit einer Möglichkeit beschäftigt, für ältere Autolenkerinnen und -lenker ein Angebot auf freiwilliger Basis zu schaffen, damit sie ihr Wissen auffrischen können und wir ihnen auch ein Feedback über ihre praktischen Fähigkeiten oder gegebenenfalls zu korrigierende Unzulänglichkeiten im Straßenverkehr geben können.“

Theresia Koch hat die Stunden für Senioren bereits in Anspruch genommen und war begeistert. Foto: Easy Drivers

Selbst Verantwortung zeigen

Eines gibt er auch zu bedenken: „Selbst initiativ zu werden und vorzusorgen ist immer gut. Denn wenn tatsächlich ältere Personen in einen Unfall verwickelt sind, und die Polizei kommt zum Unfallort und findet das Verhalten eines Unfallteilnehmers seltsam, dann kann bei älteren Personen eine behördliche Überprüfungsfahrt angeordnet werden. Besteht man diese Fahrt nicht, dann kann auch der Führerschein entzogen werden“, sagt der Fahrschulbetreiber. Wichtig ist es Gschwandner zu betonen: „Wir sind eine Fahrschule, keine Behörde. Wir können nichts vorschreiben, sondern nur empfehlen.“ Gschwandner war selbst 12 Jahre lang Führerscheinprüfer. „Dabei habe ich einiges erlebt, darum war es mir ein Anliegen, dieses Angebot zu kreieren.“