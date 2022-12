„Entfesselter Wahn“: Badener US-Thriller

Werbung

Nach ihren ersten beiden, gemeinsam verfassten, erfolgreichen Krimis „Leopoldine Spielvogel und die Leiche im Kornfeld“ (Elsengold Verlag) und „Glutnest“ (Federfrei Verlag) legen die Autorinnen Gabriele Hasmann und Kirstin Allmenröder mit einem Thriller nach. Und diese Geschichte hat es in sich: Es geht um äußerst brutale, zugleich aber auch perfide inszenierte Verbrechen, um einen Mann, der vom eiskalten Mörder zum verwirrten Gejagten wird, und um ein totgeschwiegenes Familiengeheimnis, das mit einem rätselhaften Verwirrspiel aufgeklärt werden soll.

Die Badenerin Gabriele Hasmann, die eher durch ihre historischen Sachbücher bekannt ist, beweist in diesem Buch einmal mehr, dass sie auch spannungsgeladene und „herrlich böse“ Texte zu Papier bringen kann. Kirstin Allmenröder knüpft als Co-Autorin an ihre Erfolge mit den Krimis an und hat dabei ebenfalls ihre grausame Seite entdeckt – natürlich nur in ihrer Fantasie.

„Es handelt sich bei ‚Entfesselter Wahn‘ um eine richtig schaurige, zugleich klug durchdachte Story“, sagt Hasmann über ihr Werk, „die einem einerseits das Blut in den Adern gefrieren lässt, andererseits die grauen Zellen so richtig auf Touren bringt.“

Als Fans der ersten Stunde von US-Thrillern haben sich die beiden Autorinnen dieses Land als Handlungsschauplatz ausgesucht. „Weil es da mehr Korruption, ‚fiese Bullen‘ und absurde Verbrechen gibt“, behauptet Allmenröder.

