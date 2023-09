Auf den Spuren „verrückter“ Denkmäler

Schon der Titel des Werkes „Unsere verrückten Denkmäler“ lädt zum Schmunzeln ein - handelt doch das Buch von Margret Widhalm nicht von Statuen, die plötzlich ein Eigenleben entwickelt und dann verhaltensauffällig geworden wären. Nein, vielmehr wurden diese Denkmäler von Menschenkraft bewegt und wanderten im Laufe der Jahrhunderte von einem Standort zum nächsten, bis sie an ihrem heutigen Platz ankamen.

Großer Besucherandrang herrschte bei der Buchpräsentatin "Unsere verrückten Denkmäler" vor dem alten Bahnhof in Unterwaltersdorf. Foto: Heimatmuseum Ebreichsdorf

Das Buch wurde im passenden Rahmen im Heimatmuseum Ebreichsdorf, das im alten Bahnhofsgebäude in Unterwaltersdorf untergebracht ist, präsentiert. Das Gebäude steht unter Denkmalschutz. Widhalm erzählt: „Die Idee zum Buch entwickelte sich im Zuge der Sonderausstellung 2022, die sich um die Denkmäler der Stadt drehte.“ Im Buch beschreibt sie die wichtigsten Denkmäler der Stadt Ebreichsdorf mit all seinen vier Stadtteilen. Dabei nimmt sie die Leser mit auf einen vergnüglichen, interessanten Streifzug. Die Autorin erzählt unter anderem von gestürzten Heiligen, geheimnisvollen Medaillons und dem Mittelpunkt der Stadt.

Ortsgeschichte auf ungewöhnliche Art lernen

Dabei hat jedes Mitglied des Teams des Heimatmuseums Ebreichsdorf seine Vorlieben, was Denkmäler anbelangt. Ingrid Ilk berichtet: „Mein liebstes Denkmal ist der Siedlungsstein im Schreber in Unterwaltersdorf, weil ich meine Kindheit und Jugend in der Schrebersiedlung verbracht habe. Aber mein Favorit unter den verrückten Denkmälern ist die Nepomuk-Statue in Ebreichsdorf. Sie wurde sogar zwei Mal versetzt und der Heilige musste durch Verkehrsteilnehmer im Laufe der Jahre besonders häufig 'leiden'.“ Auch die Autorin selbst hat einen Favoriten. Ihr „verrücktestes Denkmal“ ist die Antonius-Säule in Unterwaltersdorf, „weil sie einzigartige Geschichten zu erzählen hat“, sagt Widhalm. So wurde der hl. Antonius in der Besatzungszeit „kopflos“ – die russischen Soldaten sollen Zielschießübungen verübt haben. 1950 verätzte der Sohn des letzten Halters (Viehhüters) sein Gesicht mit ungelöschtem Kalk, er drohte, völlig zu erblinden. Seine Mutter gelobte, im Falle der Genesung für einen neuen Antonius-Kopf zu sorgen. Da das Geld knapp war, bat sie den Pfarrer um Hilfe – und der formte kurzerhand einen etwas grobschlächtigen Kopf aus Beton. Dieser zierte bis 1985 die Gestalt des hl. Antonius, dann siegte aber die Schwerkraft und der Kopf stürzte von der Statue. In der Familie des Buben wird der Betonschädel bis zum heutigen Tag wie ein Kleinod gehütet. Erst 1989 erhielt der hl. Antonius wieder einen fachgerecht hergestellten Steinkopf und wanderte einige Meter nach Osten auf ein neues Fundament.

Das Buch kann auch bestellt werden

Der Museumsverein ist überzeugt: „Die druckfrische Publikation ist auch für Bewohner anderer Gemeinden sehr lesenswert. Sie ist jeden Sonntag bis 21. Oktober im Heimatmuseum Ebreichsdorf zum Preis von 15 Euro erhältlich.“ Ebenso kann sie telefonisch direkt bei Margret Widhalm (0664/26 14 002) und bei Christine Schubert (0677/61 03 1899) bestellt werden. Auch eine Bestellung per E-Mail ist möglich: denkmalbuch@gmx.at. Der Versand erfolgt nach Überweisung von 19 Euro auf IBAN (lautend auf ARGE Heimatforschung Verein) AT 71 2020 5006 0015 4488, Kennwort Denkmalbuch.