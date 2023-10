Römertherme Baden: Hier lernen auch Babys schwimmen

Nicole Slauschek, bekannt vor allem durch ihre Meerjungfrauen-Workshops (Austrian Mermaids) im Strandbad und in der Römertherme, kehrt nun in ihre Geburtsstadt Baden zurück und bietet ab 11. Oktober in der Römertherme Schwimmkurse für Babys und Kleinkinder an.

„Schwimmkurse ab den ersten Lebensmonaten sind eine frühe Form der Wassergewöhnung und ermöglichen viele positive Wirkungen auf Babys und Kleinkinder, wenn sie modern unterrichtet sowie professionell geführt werden“, weiß Slauschek, die mit ihrer Baby-Kinder-Schwimmschule.at auf einen fast 20-jährigen Erfahrungsschatz als zertifizierte Instruktorin verweisen kann.

Römertherme Baden für Babyschwimmkurs besonders geeignet

Babyschwimmen ist die ideale Möglichkeit, um mit seinem kleinen Schatz zu spielen und zu kuscheln. Foto: Harald Slauschek, Harald Slauschek | Slauschek.Pho

Nicole Slauschek freut sich sehr über das entgegengebrachte Vertrauen der Römertherme-Verantwortlichen, hier ihre Schwimmkurse durchführen zu können. „In der Römertherme Baden können unsere Baby- und Kleinkinderschwimmkurse in einem optimal geeigneten Umfeld abgehalten werden. Die angenehm warme Wassertemperatur, die ausgezeichnete Wasserqualität und das besondere Ambiente, sind äußerst angenehme Aspekte, die ein Wohlfühlen garantieren“, betont Slauschek.

Die Schwimmkurse sind für Babys ab einem Alter von ca. drei Monaten geeignet, bis hin zu Kleinkindern im Alter von ca. vierJahren inklusive einer Begleitperson. „Also sind Mama, Papa, Oma, Opa usw. immer mit ihrem kleinen Schatz im Wasser dabei“, sagt Slauschek „und sind informiert, was ihre Kinder können.“ Der Fokus liege am Kind - verschiedenste Reize durch Wasserdruck, Spielzeuge, Geräusche, Gesang, Sprache, eigenständiges Tun und Wiederholungen von Übungen, tragen zur Förderung der geistigen und körperlichen Entwicklung bei. Die Eltern erfahren auch, wie sie mit den unterschiedlichen Schwimmhilfen arbeiten können.

Slauschek betont, wie wichtig es ist, wenn die Kinder schon früh mit dem Medium Wasser konfrontiert werden. „So früh wie möglich“, betont sie. Das Ertrinken sei eine der häufigsten Todesursachen bei kleinen Kindern. „Schwimmen können kann lebensrettend sein“, sagt Slauschek.

Spiel und Spaß stehen bei den Babyschwimmkursen an erster Stelle. Foto: Harald Slauschek, Harald Slauschek | Slauschek.Pho

Das Ziel ihres Kurses sei, „die Kinder so schnell wie möglich so sicher wie möglich zu machen“. Die exakte Schwimmtechnik zu erlernen, steht nicht im Vordergrund. „Baby- und Kleinkinderschwimmen hat mit Leistungssport nichts zu tun“, unterstreicht Slauschek. „Schwimmen ist eine der wichtigsten Sportarten.“ Zudem sei es eine sehr günstige Form, Sport zu betreiben – „man braucht keine große Ausrüstung.“ Und es sei „ein Ganzkörpertraining“. Es fördere zudem das Selbstbewusstsein und das Vertrauen in den eigenen Körper, auch der soziale Aspekt sei bedeutend.

Auch die Römertherme Baden freut sich über das neue Kursangebot. Katrin Meier von der Badener KurbetriebsgesmbH erläutert: „Harald Slauschek veranstaltet schon seit etlichen Jahren bei uns in der Römertherme Baden das Meerjungfrauenschwimmen mit der Marke 'Austrian Mermaids', welche großen Anklang findet. Durch diese gute Zusammenarbeit und das Angebot von Nicole Slauschek bezüglich des Baby- und Kleinkinderschwimmens haben wir unser Angebot erweitert und arbeiten nun auch in diesem Bereich zusammen.“ Der erste Block startet mit 11. Oktober in der Römertherme. Meier fügt hinzu: „Die Anmeldung kann ganz einfach und unkompliziert über die Website der Römertherme erfolgen. Wir würden uns freuen, wenn auch dieses Angebot gut angenommen wird und der ein oder andere neue Gast in unsere Römertherme findet.“

Beste Ausbildung für bestes Babyschwimmen

Nicole Slauschek begann ihren Weg mit der umfangreichen Aus- bzw. Weiterbildung der Austrian Babyswim Association (ABA) zur geprüften sowie zertifizierten Baby- & Kleinkinderschwimminstruktorin bereits im Jahr 2005, also vor rund 18 Jahren. Ihre Weiterbildung umfasste Themen wie Elternarbeit, Pädagogik, Didaktik und Entwicklungspsychologie bis hin zum Mentaltraining. Aufgrund ihres Engagements und ihrer Erfahrung im Umgang mit Eltern, Babys und Kleinkindern im Wasser, wurde sie 2007 in den Vorstand des Vereins Austrian Babyswim Association (ABA) gewählt. Das ist seit mehr als 25 Jahren die Interessensvertretung der nach ABA-Richtlinien zertifizierten Schwimminstruktoren für Baby- und Kleinkinderschwimmen in Österreich.

Ende 2021 legte sie ihre Vorstandsfunktion zurück, um in einem neu gegründeten Verein, der sich auf nationale und internationale Aus- und Weiterbildungen im Wasser fokussiert, aktiv mitzuarbeiten. Dieser neue Verein bietet eine in Europa einzigartige, international anerkannte und seit über 26 Jahren weiterentwickelte Ausbildung – nach ÖNORM S 1066 – für angehende Instruktoren für Baby- und Kleinkinderschwimmen.

Infos: https://www.baby-kinder-schwimmschule.at/standorte/roemertherme-baden/