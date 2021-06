Stadtpolizeikommandant Walter Santin, Vizebürgermeisterin Helga Krismer und Bürgermeister Stefan Szirucsek (v.r.) präsentierten am Mittwoch das künftige Badener Parkraumkonzept für mehr freie Parkplätze im Innenstadtbereich. Andreas Fussi

Für die bereits bestehende Kurzparkzone wird sich nur wenig ändern: Sie heißt dann „Blaue Zone“ und wird um den Kaiser Franz Joseph-Ring, die Gutenbrunner Straße und die Rollettgasse erweitert. Neu eingeführt wird eine so genannte „Grüne Zone“, die rund um die „Blaue Zone“ anschließt. Es handelt sich dabei um einen Bereich, der bislang vor allem von Pendlerinnen und Pendlern zum ganztägigen Parken genutzt wurde.

In der blauen Zone (Montag bis Freitag 8 bis 18 Uhr, Samstag, 8 bis 12 Uhr) wird der Parktarif nach über 20 Jahren nun angepasst. Künftig kostet dort eine halbe Stunde einen Euro, die Höchstdauer bleibt zwei Stunden, die gebührenfreie Mittagspause entfällt.

In der Grünen Zone (Montag bis Freitag 8 bis 16 Uhr, Samstag 8 bis 12 Uhr) kostet eine halbe Stunde künftig 50 Cent. Die Tageskartenpauschale beträgt 5 Euro, der Wochenparkschein 25 Euro. Die Jahreskarte für Hauptwohnsitzer in der Grünen Zone beträgt 125 Euro (250 Euro in der blauen Zone).

Die Parkautomaten in Baden werden übrigens auf Bankomatzahlung umgestellt. 15 Minuten Gratisparken bleibt.

