HLA Baden startet ab 2024 mit neuem Schulprofil durch

Die Höhere Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe klettert wieder auf den Stufen zum Erfolg empor. Die Coronazeit, ein Wechsel an der Spitze und sinkende Schülerzahlen haben die Schule ausgebremst.

Der neue Schulleiter, Bernhard Klima, der nach 25 Jahren als HLA-Pädagoge vom Lehrerzimmer ins Direktorzimmer übersiedelt ist, präsentierte mit seinem Team das neue Profil der Schule. Seit August 2022 ist er für knapp 600 Schülerinnen und Schüler sowie rund 65 Lehrerinnen und Lehrer verantwortlich und hat sich zum Ziel gesetzt, dass die Schule wieder an Reputation und öffentlicher Präsenz gewinnen soll.

„Durch die Pandemie haben wir sehr herausfordernde Zeiten erlebt“, so Klima, es fehlten die Veranstaltungen, von der die Schule auch lebt und zeigen kann, wie aktiv die Schüler und Lehrer sind. Und um die Schule wieder bekannter zu machen, wurden vorige Woche die Direktoren und Direktorinnen sowie die Bildungsberater aus dem Bezirk Baden, Mödling und Wiener Neustadt eingeladen, um sich das neue Konzept anzuhören. Und das verspricht viele zeitgemäße Adaptionen: „Wir haben das Schulprofil komplett überarbeitet, der Zweig Kultur- und Kongressmanagement läuft aus und wir haben uns in Richtung mehr Nachhaltigkeit entwickelt, Thema Green Events“, ist Klima mit seinem verpflichtenden Namen stolz.

Auch treiben neue Zweige aus dem „HLA Stamm“: Zum einen der Ausbildungsschwerpunkt Eventmarketing oder die dreijährige Fachschule für Wellness- und Gesundheitsmanagement. Aber auch Schlagworte wie Social Skills, Employability und Wertschätzung im Umgang mit seinem Umfeld sind neue Unterrichtselemente, die die Schüler auf die zukünftigen Jobprofile vorbereiten sollen.

„Wir haben alle Zweige einem Relaunch unterzogen, unser Schulprofil haben wir auf den letzten Stand gebracht.“ Geschehen sind diese umfassenden Veränderungen in intensiver Abstimmung mit der Bildungsdirektion, die das neue Schulleitbild abgesegnet hat. So wird ein fächerübergreifender Unterricht ermöglicht: „Wir unterrichten und arbeiten mehr in Blöcken und fächerübergreifend, die Schüler dürfen sich frei bewegen, dürfen auch im Schulgarten lernen, es gibt Arbeitsaufträge, dadurch soll das selbstständige arbeiten gefördert werden, der Lehrer wird zum Coach“, hofft Klima.

Das alles läuft unter dem Schlagwort „kooperatives Lernen“, dabei wird die Art und Weise des Unterrichtens grundlegend verändert: „Wir werden zu einer coolen Schule, das bedeutet cooperativ open learning - also kooperatives offenes Lernen.“ Was bleibt sind die vielen Zusatzqualifikationen, die man sich an der Schule aneignen kann: Käsekenner, Jungsommelier, Jungbarkeeper und viele Sprachzertifikate und neu aufgefrischt wird auch der EU-Schwerpunkt, „wir möchten wieder an mehr Erasmus Projekten teilnehmen“, bekräftigt Klima, der die Europa-Ausrichtung der Schule in Zukunft verstärkt fördern möchte.

2024 soll mit den neuen Konzepten durchgestartet werden: „Wir hoffen, dass uns dann wieder viele am Schirm haben, pandemiebedingt sind wir ein wenig aus dem Radar gefallen“, vergleicht es Klima, der weiß, dass für HLA Schüler nach der Ausbildung alle Türen offen stehen, „man hat einen Beruf, kann sich selbstständig machen, man kann aber auch weiter studieren, alles ist möglich.“

Infotage an der HLA Baden (Germergasse 5): Freitag, 24. November (14 bis 18 Uhr) und am Samstag, 25. November (10 bis 13 Uhr).

