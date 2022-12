Berndorfer Schule als Fantasy-Buch

Werbung

Kürzlich erschien im Kral Verlag von Kinderbuchautorin Gabriele Rittig das Mystery-Abenteuer „Temporibus – verschollen im Epochenlabyrinth“, das von einer lebhaften und mystischen Geschichte auch von den Berndorfer historischen Volksschulklassen handelt. „Vor 15 Jahren gab ich in dieser historischen Schule eine Lesung und diese wunderschönen, weltweit einzigartigen Klassenzimmer mit ihren verschiedenen Epochen haben mich derartig inspiriert, dass ich einfach darüber schreiben musste“, erklärt die rührige Autorin.

Die Autorin erzählt: „Ein rasantes Fantasyabenteuer, das in der wohl coolsten Schule Österreichs ihren Anfang nimmt, es handelt von Elli Fischer und ihrem Bruder Albert, die einen mysteriösen Brief erhalten. Sie erfahren von einem gut gehüteten Familiengeheimnis, das Elli zunächst für komplette Spinnerei hält. Doch Albert ist Feuer und Flamme und zieht mit seinem Hund Einstein los, um das Geheimnis des Epochenlabyrinths zu lösen.“ Nun bleibt Elli nichts anderes übrig, als an den unheimlichen Ort zurückzukehren, den sie nie wieder betreten wollte – ihre alte Schule, wo sogar eine historische Türschnalle spricht, auf der Suche nach einem Jungen, der seit mehr als 80 Jahren verschollen ist.

„Mein Anliegen ist es, Kindern die faszinierende Welt der Bücher und das Lesen als eine der wichtigsten Kompetenzen näherzubringen“

Kinderbuchautorin Gabriele Rittig

„Eine Schule, in der die Wände zu sprechen scheinen und die Klassenzimmer von fernen Epochen erzählen. Ein Schlüssel, ohne den es kein Entrinnen aus dem Epochenlabyrinth gibt. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt, denn die Flucht aus dem Epochenlabyrinth Temporibus scheint unmöglich“, erzählt die Autorin, die eine regelrechte Botschafterin der Berndorfer Stilklassen ist.

Die sympathische Schriftstellerin ist Mutter von drei Töchtern, besuchte die Gastgewerbeschule in Wien und leitete später eine internationale Bildagentur. Ihre Kinder inspirierten die Schriftstellerin zu ihrem ersten Kinderbuch, dem 49 weitere folgten. Mittlerweile ist sie hauptberuflich Autorin, gondelt von Lesung zu Lesung in Bibliotheken und Buchhandlungen und ist auch in vielen Schulen vertreten, wo sie z.B. auch schon einmal mit einem selbst gefertigten Sarkophag für Aufmerksamkeit sorgte. „Mein Anliegen ist es, Kindern die faszinierende Welt der Bücher und das Lesen als eine der wichtigsten Kompetenzen näherzubringen“, so die Autorin.

