Neues Wienerlied-Magazin: Vom Helenental in die Welt

Der Weg zum Arbeitsplatz von Marion Zib-Rolzhauser führt tatsächlich über ein kleines Wegerl im Helenental. Kurz nach der Krainerhütte biegt man scharf links ab. Geht man den Pfad hinunter, steht man vor dem Studio von Radio Wienerlied. Die Sendechefin ist in ihren Computer vertieft, gehen von hier aus Wienerlieder via Internet in die ganze Welt hinaus. Auch die Bestandslisten zu aktualisieren und zu erfassen, welche Musiker und Interpreten in den Beständen von Radio Wienerlied vorhanden sind, gehört zu den täglichen Aufgaben von Zib-Rolzhauser. Radio Wienerlied bietet über die Plattform der freien Radios Österreich auf cba.fro.at wöchentlich eine neue 60 minütige Wienerlied-Rundfunkreportage an. Jede Woche kann man hier die aktuelle Sendung anhören, die abwechselnd von Marion Zib, Erich Zib und Crazy Joe gestaltet wird.

Magazin als Ergänzung zum Sender

„Ich lade immer einen Künstler als Gast in meine Sendung ein“, erzählt die Prgrammchefin, während die Stimme von Peter Alexander durch den Raum schwebt, die „das kleine Beisl“ singt. Das alleine zeigt, wie breit gestreut die Musik ist, die zum Genre Wienerlied zählt, zumindest wenn es nach Marion Zib-Rolzhauser geht. „Wienerlieder sind Lieder, die Interpretinnen und Interpreten aus Wien singen oder Lieder, die die Stadt Wien besingen“, sagt Zib-Rolzhauser, die selbst mit ihrem Vater Erich Zib zur gefragten Interpretin der Wienerlied-Szene gehört. Weh tut es ihr nur, „dass gerade hier im Süden von Wien die Heurigentradition, dass Musiker aufspielen, kaum mehr gepflegt wird. Das ist sehr schade“, befindet Zib-Rolzhauser. Und auch, dass viele Heurigenlokale kein großes Interesse daran zeigen, entsprechenden Musikern eine Bühne zu bieten. Dabei gäbe es sehr viele Musiker, die gerne auftreten würden. Bisher bot die Zeitschrift „Wienerlied aktuell“ einen Überblick über alle Interpreten, ihr musikalisches Schaffen und Events, wo Wienerlieder gespielt werden. Nachdem sich der Vereinsvorstand des lieben Augustin aufgelöst hat, hat Marion Zib-Rolzhauser jetzt das Magazin übernommen und bringt es unter dem neuen Titel Wienerlied Magazin heraus. Im Jänner erschien die erste Ausgabe, für 30 Euro wird das Magazin innerhalb Europas versendet, und das viermal im Jahr. „Viele Menschen haben lieber ein Magazin in der Hand, sind mit der Recherche auf unserer Homepage nicht so vertraut. Daher wolle wir weiter dieses Service in Print auf Hochglanzpapier anbieten“, erläutert Zib-Rolzhauser.

In der zweiten Ausgabe, die Ende März verschickt wird, liegt dann das umfangreiche Künstlerverzeichnis bei, dass auch auf www.radiowienerlied.at online zur Verfügung steht. Für alle Künstler, die auch Abonnenten sind, ist der Eintrag in den Veranstaltungskalender und das Künstlerverzeichnis kostenlos. Abonnieren kann man das Magazin auf radiowienerlied.at/produkt/wienerlied-magazin-jahres-abo oder unter 0664 3237792.

