Grätzlfest der „Bürgerinitiative Autobahnlärmschutz in Alland“

Während nur wenige Meter entfernt der Verkehr auf der Autobahn vorbeirauschte, versorgten die Initiatoren des Vereines, SPÖUBA Gemeinderat Karl Weintögl und Obmann Christoph Lechner, die vielen Besucher mit den neuesten Informationen über das Projekt Lärmschutzwand Hochgasse. 2017 fand das erste Treffen Betroffener mit 15 Teilnehmern statt. 2018 stellte die ASFINAG nach lärmtechnischen Untersuchungen „eine Umsetzung ist nicht möglich“ fest.

Und so folgten sechs Jahre lang neue Eingaben und Resolutionen der Gemeindeführung und des Vereinsvorstandes, der in dieser Zeit in unzähligen Stunden 62 persönliche Termine wahrnimmt und 341 E-Mails versendet.

Doch jetzt erscheint Licht am Ende des Tunnels - laut ASFINAG soll der Lärmschutz, nach neuerlichen Lärmberechnung in den Jahren 2024 bis 2025 gebaut werden, die NÖN berichtete. Bei einem Finanzierungsgespräch des ÖVP-Bürgermeisters Ludwig Köck und Karl Weintögl wurde durch das Land NÖ, zu den Kosten für die Gemeinde von voraussichtlich 450.000 Euro eine großzügige Unterstützung von 50 Prozent schriftlich zugesagt.

Bei gutem Essen und Getränken wurde noch lange diskutiert und der nahe Erfolg gefeiert.

Keine Nachrichten aus Baden mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.