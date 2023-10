Wörthplatz in Baden: Anrainer wollen mitreden

Groß war die Aufregung bei den Anrainerinnen und Anrainern des Wörthplatzes, als die Pläne der Stadt bekannt wurden, den Wörthplatz umzugestalten. Ein Kritikpunkt von Anrainerin Doris Steiner war, „dass niemand mit uns Anrainern das Gespräch gesucht hat um mit uns abzustimmen, wie wir uns die Bepflanzung des Wörthplatzes vorstellen“. Zwar wurde am Wörthplatz eine Tafel aufgestellt, aber dieser Plan habe nicht offenbart, wie naturnah und ökologisch wertvoll die Bepflanzung werden würde.

Außerdem sei zu befürchten, dass mit zusätzlichen Wegen mehr versiegelt statt entsiegelt wird. Auch der Standort der beiden neu zu pflanzenden Bäume sei im ursprünglichen Plan nicht ideal gewesen. Diese sollten so positioniert werden, dass sie auch den Sitzbänken Schatten spenden. Die Pflanzen sollten so ausgewählt werden, dass sie den größtmöglichen Nutzen für die Biodiversität haben. Unmut erregte auch der Umstand, dass bestehende Büsche komplett gerodet wurden, ohne auf die Brutzeit zu achten. Auch an dem Substrat, das die Stadt aufbrachte, zweifelten die Anrainer. Reiner Sand sei nicht geeignet, um eine besondere ökologische Pflanzenvielfalt hervorzubringen. Doris Steiner startete daher in Sozialen Medien den Aufruf „Rettet den Wörthplatz“, kurz nach diesem Aufruf wurde auch die Stadt aktiv und lud die Anrainerinnen und Anrainer zu einem Gespräch ins Rathaus ein.

Bürgermeister Stefan Szirucsek, ÖVP, betont, dass es beim Wörthplatz „um die gärtnerische Gestaltung der Grünfläche in der Mitte des Platzes“ geht. Die Diskussion sei dadurch entstanden, als vergangenen Sommer im Juli klar wurde, dass die Bäume am Wörthplatz dringend Baumpflegemaßnahmen benötigen - „das dürfte für Irritationen gesorgt haben“, meint der Stadtchef. Die Fragen und Anregungen der Anrainer nehme die Stadt sehr ernst. „Wir werden diese prüfen und in die Planung mit aufnehmen. Wenn die neuen Pläne fertig sind, dann gehen sie an die Anrainer“, verspricht Szirucsek. Eine größtmögliche Biodiversität bei den Staudenbeeten zu erreichen sei von Haus aus Grundlage der Planung gewesen. Zwei neue Bäume werden gepflanzt, die einen kleinen, noch zu gestaltenden Sitzplatz mit Schatten versorgen werden. Auch die Sitzbänke werden erneuert, damit der Wörthplatz tatsächlich zum Verweilen einlädt.

Die Anrainer sind jedenfalls gespannt und blicken den neuen Plänen voller Erwartungen entgegen.