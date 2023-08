Verjüngung beim Kneipp-Aktiv-Club Baden

Wiedergewählt wurden Obfrau Angela Stöckl-Wolkerstorfer und Kassierin Helga Schöberl. Neu im Team sind Otto Wolkerstorfer und die Pädagogin Andrea Altmann. „Der neue Vorstand ist durchaus auch eine Verjüngung. Damit soll zum Ausdruck gebracht werden, dass wir uns den neuen gesellschaftlichen Herausforderungen nach der Corona-Zeit stellen wollen", sagt die Obfrau.

Weiters meint Stöckl-Wolkerstorfer: „Die 5 Säulen des Sebastian Kneipp geben soviel im Gesundheitspräventionsbereich her, hier steckt soviel Positives drinnen. Wir wollen dies zukünftig noch deutlicher bewerben.“

Öffentliche Kneipp-Anlage in Baden geplant

Nachdem der KAC-Baden in den letzten Jahren schon einiges auf die Beine gestellt hat, zuletzt als Höhepunkt die Mitorganisation der internationalen Kneippiade in Baden, wo über 800 Gäste in der Stadt waren, will er nun das Projekt einer öffentlichen Kneipp-Anlage starten. Die Planung läuft bereits auf Hochtouren und auch Bürgermeister Szirucsek versicherte dazu seine Unterstützung.

Zum Kneippbund

Der Österreichische Kneippbund ist eine gemeinnützige, ehrenamtliche, private, überparteiliche sowie überkonfessionelle Gesundheitsorganisation, deren Grundlage das Kneipp-Gesundheitsprogramm ist. Ihm gehören mehr als 30.000 Mitglieder an, denen in rund 200 Kneipp-Aktiv-Clubs ein vielfältiges Gesundheitsprogramm angeboten wird.

Die Aktivitäten der Kneipp-Aktiv-Clubs umfassen Vorträge, Workshops, (Kräuter-)Wanderungen, Tanzen, Gymnastik- und andere Sportangebote, Kochkurse, Kulturfahrten, Ausflüge, Reisen und vieles mehr. „Gemeinsam macht aktive Gesundheitsförderung gleich noch mehr Freude“, weiß Badens KAC-Obfrau Angela Stöckl-Wolkerstorfer.

Neben der Möglichkeit, an den Gesundheitsaktivitäten in den Vereinen teilzunehmen und Preisvorteile bei Partnerbetrieben und bei Bestellungen im Kneipp-Service-Shop zu nutzen, bekommen Kneipp-Aktiv-Club-Mitglieder auch das Gesundheitsmagazin „Kneipp BEWEGT“ sowie das Mitgliedermagazin „Kneipp AKTIV“ im Rahmen ihrer Mitgliedschaft regelmäßig kostenlos zugesendet.

Das Kneipp Gesundheitsprogramm

Sebastian Kneipp (1821 – 1897) hat vor über 150 Jahren das einzige ganzheitliche Naturheilverfahren entwickelt, das Europa heute den fernöstlichen Programmen entgegenstellen kann. So gelang es ihm, sich durch Tauchbäder in der Donau von einer Lungentuberkulose zu kurieren.

Als genauer Beobachter erkannte er die Wirkungen von wiederholten Temperaturreizen auf Vegetativum und Immunsystem, kombinierte seine Erkenntnisse aus der Hydrotherapie (Güsse, Bäder, Waschungen, Wickel, Auflagen) mit seinem Heilkräuterwissen, schätzte den Wert der gesunden Ernährung und Bewegung richtig ein und war sich der Wichtigkeit des seelischen Befindens („Lebensordnung“) bewusst.

Kneipp schuf so das 5-gliedrige Kneipp-Gesundheitsprogramm zur Förderung von Gesundheit und Wohlbefinden und wurde damit weltberühmt. Die 5 Säulen sind: Wasser, Heilkräuter, Ernährung, Bewegung und Lebensfreude.