Bühne Baden: Michael Lakner verlängert

Wenn eine Vorstellung im Theater gut läuft, dann kann die Produktion, ob des Erfolges, verlängert werden – dieses „Schicksal“ wird nun Michael Lakner zuteil, seine „Amtszeit“ als Künstlerischer Direktor der Bühne Baden ist noch nicht zu Ende. „Man lässt mich nicht laufen“, sagt Michael Lakner, und wer ihn kennt, weiß, das Wortspiel zu deuten, weil Lakner ist immer im Eiltempo unterwegs – zu Fuß, wie auch rhetorisch – er ist ein Schnellgeher und Schnellredner.

Eigentlich hat er schon seine Zeit nach seiner Intendanz angefangen zu planen. Weil, „ich stehe nun am Ende meiner Karriere, meine Lebensplanung ging schon in eine andere Richtung“, sagt er und nun könne er sich seine Engagements aussuchen. „Denkste“, NÖKU-Chef Paul Gessl habe ihn mehrmals gebeten, doch noch ein Jahr dran zuhängen, also bis 15. September 2025: „Einerseits aufgrund der großen künstlerischen und wirtschaftlichen Erfolge von Michael Lakner und andererseits aufgrund der Notwendigkeit, den Nachfolgeprozess professionell mit angemessenen Vorlaufzeiten sicherzustellen, habe ich ihn um diese Vertragsverlängerung gebeten.“

Gut, dass „ich gerne arbeite und inszeniere.“ Es sei ja auch eine tolle Wertschätzung meiner Arbeit „wir haben eine extrem hohe Auslastung, wenn ich so schaue, dann schwimmen wir auf einer schönen Welle, das ist eine Beflügelung für unsere Arbeit.“ Gessls Ansuchen „gereicht mir zur Ehre“.

So bleibt dem NÖKU-Chef noch eine angemessene Frist, um den Bewerbungs-Prozess für einen neuen Intendanten weiter fortzusetzen. Die Hearings sind ja schon gelaufen, einige Kandidaten haben sich gestellt, doch keiner hat bis dato das Rennen geschafft. Warum? Lakner hält sich bedeckt und meint, „ich halte mich aus den strategischen Entscheidungen heraus, ich mische mich in das große Ganze nicht ein“. Wie seine definitiv letzte Saison aussehen wird, „da habe ich schon viel im Kopf und kann einiges nachholen, was sich bis dato nicht ausgegangen ist.“ Das Jahresthema will er aber noch nicht preisgeben, „aber es hat sicher was mit Abschied zu tun...“

Keine Nachrichten aus Baden mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.