„Unser Ziel ist ein Stockerlplatz in unserer Einwohner-Kategorie“, heißt es von der Sportlergruppe mit Bürgermeister René Klimes (PUL) und dem Obmann von Jiu-Jitsu Blumau, Wolfgang Scheifinger, an der Spitze. Daher noch heute: „spusu Sport“-App auf das Smartphone laden. In der App oder online unter www.noechallenge.at anmelden und der Gemeindechallenge virtuell beitreten!