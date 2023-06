Stefan Petrovitz zum Schuldirektor ernannt

Überreicht wurde das Dekret von Bildungsdirektor Karl Fritthum in St. Pölten. „Herr Petrovitz hat in den letzten drei Jahren als betrauter Schulleiter die Schule bereits erfolgreich durch die Coronakrise geführt, eine Nachmittagsbetreuung eingeführt und den neuen Schulschwerpunkt MINT mit Gütesiegel installiert“, würdigte Fritthum.

Der Fokus der Schule in der Zukunft liege in drei Bereichen: 1. Das Teambuilding, um den Unterricht zu professionalisieren und das Team zu stärken. 2. Der Schulneubau, um Schule als Gesamtsystem neu zu denken und 3. Die Fortbildung der Lehrkräfte in den Bereichen Digitalisierung und MINT-Didaktik.