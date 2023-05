Baden ist größte Senioren-Ortsgruppe in NÖ

Ein selbstgestecktes Ziel, das Obmann Leopold Habres immer wieder genannt und angestrebt hat, hat er nun erreicht. Die Stadtgruppe Baden der NÖ Senioren hat eine Mitgliederzahl von 500 erreicht und ist die größte Ortsgruppe Niederösterreichs.

Edith Böck war die Dame, die diese Rekordzahl „voll gemacht“ hat und daher auch mit besonderer Freude in der fröhlichen und aktiven Gemeinschaft aufgenommen und willkommen geheißen wurde – mit Blumen von Obmann Leopold Habres und Geschenken des Landesverbandes.



Der Landesverbandsobmann und 2. Landtagspräsident inRuhe Herbertt Nowohradsky ließ es sich nämlich nicht nehmen, aus diesem besonderen Anlass gemeinsam mit dem Landesgeschäftsführer Johann Sommer aus St. Pölten anzureisen und einerseits Edith Böck als 500. Badener Mitglied persönlich zu begrüßen und andererseits der überaus erfolgreichen Stadtgruppe Baden zu gratuliere. „Den besten Beweis für das Angebot, das den NÖ Senioren geboten wird, kann man an diesem Zuspruch und Erfolg deutlich sehen“, sagte Nowohradksy.

„Gerade auch in der Zeit der Pandemie wurde hier in Baden eine Betreuung geleistet, die wirklich außergewöhnlich und vorbildlich war und daher zu Recht auch ganz besondere Aufmerksamkeit erregt hat. Herzlichen Dank an Obmann Habres und sein gesamtes Vorstandsteam“, richtete er aus.

Während der Corona-Zeit hatte Leopold Habres insgesamt 128 E-Mails „Gegen die Einsamkeit“ verfasst, mit aktuellen Informationen zur Pandemie, liebevollen Aufmunterungen, wissenswerten Badener Begeben- heiten, kniffligen Rätsel, Spiel- und Bastelanleitungen, motivierenden Sportanregungen und vielem mehr. Die Mails wurden Ende 2021 in Buchform als Katalogblatt Nr. 110 präsentiert, das seit dem im Shop im Rollettmuseum zu erwerben ist.

