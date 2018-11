NÖGKK: Diabetes im Griff .

Am 14. November ist Welt-Diabetes-Tag. Rund 80 000 Niederösterreicher leiden an Diabetes mellitus Typ 2 – im Volksmund Zuckerkrankheit. Die Ursache dafür liegt im ungesunden Lebensstil. Aus der ehemals tödlich verlaufenden ist allerdings eine gut behandelbare Krankheit geworden. Die NÖ Gebietskrankenkasse verweist in dem Zusammenhang auf ihr„Therapie Aktiv“-Programm, das 21 Ärzte im Bezirk Baden anbieten.