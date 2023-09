Bisop-Schülerin und Kunstpfeifer beim Baden-Casting weiter

Am Donnerstagnachmittag fand im Saal der Raiffeisenbank Region Baden das Casting für den Bezirk Baden statt. Zwei Teilnehmende schafften es in die erste Liveshow. Zum einen überzeugte die 18-jährige Ariana Despot aus Mitterndorf an der Fischa die Jury. Nach Speechless von Naomi Scott wählte die Schülerin des Bisop (Bundesinstituts für Sozialpädagogik) in Baden einen Song von Adele und schaffte es damit in die nächste Runde.

Für besondere Momente sorgte dann der 35-jährige Kunstpfeifer Sirus Madjderey, der mit seiner Darbietung von Mozarts „Königin der Nacht“ für Gänsehaut sorgte. Aber auch, als Andy Marek sich einen Popsong wünschte, wusste der Meisterpfeifer zu überzeugen. Fazit: Auch er wird die erste Liveshow bei der 14. Auflage von „Die NÖN sucht das größte Talent“ bereichern, die demnächst in Unterwaltersdorf über die Bühne geht. Das genaue Datum steht noch nicht fest.

Marek betonte beim Casting, darauf zu achten, die geeigneten Personen für die Liveshows zu finden und ob die Talente auf der großen Bühne funktionieren. Am Ende wird sich weisen, wer nach den nächsten Runden am Ende dann das größte Talent ist und die 5.000 Euro Siegesprämie gewinnt.

https://www.noen.at/noen-aktionen/talent