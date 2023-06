Nöstach/Hafnerberg Traktor fing bei Feldarbeiten Feuer: Landwirt konnte sich retten

Foto: Freiwillige Feuerwehr Nöstach, Freiwillige Feuerwehr Nöstach

G lück im Unglück hatte ein Landwirt in Nöstach/Hafnerberg: Er saß in der Traktorkabine, als diese plötzlich Feuer fing. Er konnte sich noch rechtzeitig in Sicherheit bringen.