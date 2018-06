Das Wissen, dass man einem Unfall mit fatalem Ausgang nur knapp entkommen ist, macht das Verarbeiten des Erlebten nicht unbedingt einfacher. Es stimmt einen jedoch dankbar. So auch den 32-jährigen Landwirt Thomas Zöchner aus Nöstach. Er selbst musste vor kurzem erleben, was es heißt, tatsächlich Glück im Unglück gehabt zu haben.

Denn als er im April mit einem Traktor verunglückt war, kam er verhältnismäßig glimpflich davon. Und das stimmt ihn und seine Familie – er ist zweifacher Vater und Ehemann – sehr dankbar. Dankbar gegenüber seiner Familie, die ihn nun tatkräftig unterstützt, dankbar einer Nachbarin, die zu Hilfe kam, und natürlich den Rettungskräften im Speziellen. Im Gespräch erzählt er, was passiert war und wie sich das Erlebte nun auf sein Leben auswirkt.

Normalerweise bringe ich dort nie Mist aus, aber diesmal habe ausnahmsweise ich in Ramsau den Dung verteilte.“ Thomas Zöchner

Mitte April, nur zwei Tage vor dem sechsten Geburtstag seiner Tochter, war Zöchner auf einem von ihm ebenfalls bewirtschafteten Grundstück in Ramsau (Bezirk Lilienfeld) tätig. „Normalerweise bringe ich dort nie Mist aus, aber dieses Mal hat ein Kollege zu viel gehabt, weshalb ich ausnahmsweise in Ramsau den Dung verteilte“, so der 32-Jährige. Und bei den ersten drei Fuhren verlief auch alles völlig problemlos, obwohl es sich um relativ steiles Gelände handelte und „ich darin nicht so viel Erfahrung habe“. Doch dann passierte es.

Traktor kam ins Rutschen

Der Landwirt, der seit seinem 16. Lebensjahr den Traktorschein besitzt, fuhr mit dem Miststreuer über bereits ausgefahrenen Dünger, kam dadurch ordentlich ins Rutschen und verlor die Kontrolle über das Nutzfahrzeug. „Es fühlte sich an wie auf einer Eisplatte, Bremsversuche scheiterten, ich wurde sogar immer schneller, anstatt langsamer. Ich habe also nur noch geschaut, dass ich nicht umkippe.“

Als keines der Manöver mehr griff, „machte ich nur noch die Augen zu und dachte einzig daran, dass ich die Kinder und meine Frau Regina noch nicht alleine lassen will“. Schließlich landete der Traktor in einem Graben voller Bäume, Thomas Zöchner wurde aus dem Fahrzeug geschleudert, wovon später Splitter der Scheibe auf seiner Kopfwunde zeugten, und er kam letztlich unter dem Traktor zu liegen. „Als ich über mir Schläuche rauchen sah, wollte ich da unbedingt weg, für den Fall, dass es zu brennen beginnt.“ Verletzt und geschockt, jedoch bei völligem Bewusstsein, versuchte Thomas Zöchner, sich aus seiner Lage unterhalb des Traktors zu befreien. Was auch gelang.

Blutend und gezeichnet von dem Unfall, kletterte er schließlich den Hang hoch, wo ihm bereits eine Anrainerin, Manuela Pichler, entgegenlief. Sie war durch einen Knall auf den Notfall aufmerksam geworden und kam Thomas Zöchner zu Hilfe. Auf ihren Ratschlag hin, setzte sich der 32-Jährige nieder, wobei ihm erst so richtig bewusst wurde, dass es sich bei seinen Wunden um keine bloßen Schürfwunden handelte.

„Gott sei Dank musste nichts operiert werden, aber schonen muss ich mich jetzt schon noch.“

Außerdem setzte allmählich Schwindel ein, die Kreislaufsituation verschlechterte sich. Die Nachbarin verständigte daher mit dem Notruf die Rettungskräfte. Dann war es nur noch eine Frage von Minuten, bis ein Rotkreuz-Rettungsteam, wenig später die Besatzung von Christophorus 3 anrückten. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde der junge Landwirt ins Klinikum nach Sankt Pölten geflogen. Insgesamt betrachtet entkam der Familienvater knapp, aber eben „nur“ knapp einem folgenreichen Unglück, denn bis auf ein paar Brüche sowie geringfügige Wirbelverletzungen wurden keine schwerwiegenden Verletzungen festgestellt.

Es folgte dennoch ein einwöchiger Krankenhausaufenthalt. „Gott sei Dank musste nichts operiert werden, aber schonen muss ich mich jetzt schon noch.“ Zudem vergehe derzeit kein Tag, an dem der Familienvater sich nicht über den Vorfall und die Frage nach dem „Was wäre gewesen, wenn?“ Gedanken macht.

„Mir geht’s gut. Ich nehme mir seit diesem Tag viel mehr Zeit für Dinge, die mir persönlich wichtig sind, und schaue, dass ich alles Schritt für Schritt erledige.“

Seine Familie kümmerte sich nun mit vollem Einsatz um die Landwirtschaft und selbstverständlich um ihn. Schmerzen habe er kaum mehr und er betont: „Mir geht’s gut. Ich nehme mir seit diesem Tag viel mehr Zeit für Dinge, die mir persönlich wichtig sind, und schaue, dass ich alles Schritt für Schritt erledige.“ Denn früher sei er auf jeden Fall sehr hastig im Alltag unterwegs gewesen. „Nur nichts überstürzen“, sei nun die Devise. Sein besonderer Dank gilt neben seiner Familie besonders Manuela Pichler, die sich in den ersten Minuten so rührend um ihn gekümmert hat und ihm in der schwierigen Situation beigestanden ist.

Ob alles eine Fügung oder nur etwa enormes Glück war – darauf hat der gläubige Katholik keine fixe Antwort, aber: „Ich bin Gott auf jeden Fall sehr, sehr dankbar.“